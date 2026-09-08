VIDEO | Din Canada, țara nordului adevărat, în Alba: Povestea unei familii care s-a întors după mai bine de 20 de ani în România și a înființat o plantație de afine într-un sat din județ

Din Canada, țara nordului adevărat, în Alba: Povestea unei familii care s-a întors după mai bine de 20 de ani în România și a înființat o plantație de afine într-un sat din județ

Au plecat din România în 1995 și și-au construit o viață în Canada. El a lucrat în domeniul calculatoarelor, ea a terminat medicina la Cluj-Napoca. După ani de zile însă, Adrian și Ana Faur au revenit în țara natală pentru a înființa o plantație de afine în județul Alba. Investiția a fost făcută integral din fonduri proprii și se întinde pe o suprafață de 6 hectare, la Vinerea, în apropiere de orașul Cugir.

Ideea de a avea o plantație de afine luând naștere după ce au vizionat o emisiune la o televiziune românească: „Noi suntem din Canada și am avut televiziunea prin satelit. Nu știu ce emisiune era Viața satului, Agrointel sau așa ceva, nu mai știu cum, dar ferma, ceva cu ferma. Și am văzut acolo o plantație de afine făcută în România. Un băiat, tot așa, a plecat din America, Codruț îl chema. Și am pus mâna pe telefon și l-am sunat”, povestește Adrian Faur.

Era în jurul anilor 2012-2013, când plantațiile de afine nu erau încă atât de răspândite în România. Discuția cu fermierul pe care l-a descoperit la televizor i-a dat curaj bărbatului să cerceteze mai mult.

„Mi-a spus că se poate face, că pot să încerc. Și vreun an de zile am studiat. M-am abonat la o grămadă de reviste de agricultură, i-am scris și unui american care făcuse soiul Legacy și mi-a răspuns omul, atât la e-mail, cât și la telefon. Am făcut un manual, am scris ce trebuie făcut, cum se face, ce soiuri sunt”, spune Adrian.

Pentru cei doi, plantația nu a fost însă doar o investiție financiară, ci au căutat și o activitate pentru perioada în care urmau să se retragă din activitatea profesională.

„Nu a fost doar emisiunea în sine, nu am văzut-o și am zis: gata, asta este. Noi urmăream să facem ceva pentru perioada de pensionare. Încercam să vedem ce idee ar fi să ne putem ocupa timpul în perioada aceea când deja lumea se plictisește, lumea parcă nu mai găsește sensul. Și atunci a venit emisiunea aceea”, explică Ana Faur.

Au cumpărat terenul la Vinerea și au înființat plantația pe cont propriu. A fost nevoie de trei ani până când cultura a intrat pe rod. În 2019 au revenit în România, iar de doi ani petrec aici cea mai mare parte a sezonului agricol, din aprilie până în septembrie-octombrie, după care se întorc în Canada.

Pe cele șase hectare sunt cultivate soiuri alese astfel încât producția să poată ajunge pe piață atât la începutul, cât și spre sfârșitul sezonului. Motivul este unul simplu: prețurile sunt, de regulă, mai bune în aceste perioade.

Afinele sunt vândute angro, către firme care le distribuie mai departe. Familia Faur nu vinde direct către consumatori.

Afacerea nu este însă lipsită de dificultăți. Una dintre cele mai mari probleme este găsirea forței de muncă pentru plantație: „Cu oamenii, într-adevăr, este greu. Dar nu poți să te dezvolți dacă nu te uiți și la soi și la desfacere”, mărturisește bărbatul.

Familia nu a accesat fonduri europene, tot ceea ce există astăzi la Vinerea fiind investiția proprie. De altfel, plantația de afine este a doua investiție importantă pe care cei doi au făcut-o în România. Înainte de aceasta, au investit la Giurgiu într-o fabrică de construcții metalice. Criza din 2008 a pus însă capăt acelei afaceri, rămânând în urmă doar o hală.

Deși România s-a schimbat mult în anii în care au trăit în Canada, cei doi spun că mai există lucruri care îi nemulțumesc, în special birocrația și unele probleme legate de infrastructură.

„România o văd mai bine. A mers încet, dar, într-adevăr, s-a modernizat față de ce știm noi când am plecat. Și am venit în fiecare an, în fiecare vară”, spun soții Faur.

În comparație cu Canada, mai ales în ceea ce privește administrarea unei afaceri, Adrian spune că acolo procedurile sunt mult mai simple, inclusiv în ceea ce privește înființarea unei firme și evidența contabilă.

„În Canada, o firmă o faci de azi pe mâine. E extrem de simplu, iar o dată pe an, contabilitatea și atât. La sfârșitul anului se face”, explică acesta.

În ciuda dificultăților, cei doi nu regretă alegerea făcută și nici nu intenționează să extindă afacerea, considerând că, la anii lor, este suficient ce au realizat la Vinerea: „Noi nu suntem la început, avem o vârstă”, spune Adrian.

În schimb, Ana vorbește cu plăcere despre viața printre afini, în mijlocul naturii, chiar dacă munca este solicitantă: „Trebuie să te gândești că aici ești în natură. Da, e stres mult, dar în același timp este și activitate. E frumos, mie-mi place foarte mult. E altceva decât am făcut până acum și faptul că stai în natură, nici nu știi cum trece ziua.”

Cei doi copii ai familiei au rămas în Canada și, cel mai probabil, acolo își vor continua viața. Vin însă în România în vizită și, spune Ana, le place foarte mult țara în care s-au născut părinții lor. De-a lungul timpului, au venit chiar și cu prieteni canadieni pentru a le arăta România.

„Vorbesc românește perfect, nici nu știi că-s plecați. De-asta am și lăsat cu televizorul la emisiunile românești. N-au accent nici dacă vorbești cu ei”, povestește Adrian.

Curajul soților Faur de a începe ceva complet nou, într-un domeniu complet necunoscut lor, este pe deplin răsplătit, iar dacă ar fi să aleagă din nou, după tot ce au învățat și după toate problemele întâmpinate, răspunsul lor este simplu: ar face din nou același lucru.

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