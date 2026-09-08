Societate

Cafeaua ne poate schimba metabolismul și hormonii? Ce au descoperit cercetătorii

Ioana Oprean

Publicat

acum 54 de minute

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Cafeaua ne poate schimba metabolismul și hormonii? Ce au descoperit cercetătorii

O cafea pe zi ar putea însemna mai mult decât un plus de energie. Un nou studiu leagă un consum mai ridicat de cafea de mai puțină grăsime corporală, o masă musculară mai mare și modificări ale profilului hormonal, mai ales în cazul bărbaților.

Cafeaua continuă să fie în atenția cercetătorilor, care încearcă să descifreze efectele consumului regulat de cofeină asupra organismului. Un studiu recent, publicat în European Journal of Nutrition, a analizat relațiile dintre consumul de cafea, metabolism, markerii cardiometabolici și hormonii sexuali.

Cercetătorii de la Universitatea din Oulu, Finlanda, au analizat datele a 2.264 de persoane, cu o vârstă medie de 46 de ani. Participanții au fost evaluați în funcție de obiceiurile lor de consum de cafea și de o serie de indicatori metabolici și hormonali.

Mai puțină grăsime, mai multă masă musculară

Una dintre observațiile studiului a fost că persoanele care consumau mai multă cafea aveau tendința de a avea mai puțină grăsime corporală și o masă musculară scheletică mai mare, chiar dacă indicele de masă corporală (IMC) era similar.

Diferențele au fost însă și mai interesante atunci când cercetătorii au analizat hormonii sexuali.

În cazul bărbaților, un consum mai ridicat de cafea a fost asociat cu niveluri mai mari de testosteron total și liber, dar și cu concentrații crescute de SHBG, globulina care leagă hormonii sexuali. Totodată, consumul mai mare de cafea a fost asociat cu un profil mai favorabil al glicemiei și insulinei.

La femei, legăturile observate au fost mai puțin pronunțate. Consumul mai mare de cafea a fost asociat cu niveluri crescute de SHBG și niveluri mai scăzute ale androgenilor liberi.

Ce legătură are cafeaua cu metabolismul?

Cercetătorii au identificat și o asociere între consumul de cafea și nivelurile unor aminoacizi cu lanț ramificat, cunoscuți sub denumirea de BCAA. Persoanele care consumau mai multă cafea aveau niveluri mai scăzute ale acestor compuși.

Valorile crescute cronic ale BCAA au fost asociate, în cercetări anterioare, cu rezistența la insulină, diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare, ficatul gras și hipertensiunea.

Rezultatele actuale sugerează, astfel, că un consum mai mare de cafea ar putea face parte dintr-un profil metabolic mai favorabil. Totuși, cercetătorii avertizează că este vorba despre asocieri, nu despre o dovadă că băutura în sine provoacă aceste beneficii.

Cafeaua este cauza sau doar o piesă din puzzle?

„Cafeaua este consumată zilnic de milioane de oameni, însă știm încă surprinzător de puține lucruri despre modul în care este asociată cu metabolismul și hormonii noștri”, a declarat cercetătorul Luca Verroest.

Potrivit echipei de cercetare, profilul hormonal asociat consumului de cafea s-a menținut chiar și după ce au fost luați în calcul IMC-ul și diferiți factori legați de stilul de viață.

Studiul are însă o limitare importantă: datele au fost analizate la un singur moment în timp. Prin urmare, cercetătorii nu pot stabili dacă un consum mai mare de cafea produce modificările observate sau dacă persoanele cu un anumit profil metabolic și hormonal tind, pur și simplu, să consume mai multă cafea.

Cafeaua conține peste 1.000 de compuși bioactivi, iar efectele lor asupra organismului sunt încă investigate. Cercetătorii consideră necesare studii suplimentare, inclusiv cercetări pe termen lung, pentru a determina dacă aceste asocieri reflectă efecte reale ale consumului de cafea.

Așadar, cafeaua ar putea avea un rol mai complex în metabolism și în reglarea hormonală decât simplul efect de stimulare pe care îl asociem cu ceașca de dimineață. Dar, deocamdată, cercetarea indică o asociere, nu o relație de cauză și efect.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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