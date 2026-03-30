Pe ce dată se dau pensiile în aprilie 2026 pe card și până când ajung prin Poștă: Vor fi plătite mai devreme, înainte de Paște

Pensiile pentru luna aprilie 2026 vor fi plătite mai devreme decât de obicei, astfel încât beneficiarii să aibă acces la bani înainte de Sărbătorile Pascale, potrivit Ministerului Muncii.

Astfel, pensionarii care primesc banii pe card vor avea sumele virate în conturi pe 8 aprilie, iar în cazul celor care încasează pensia prin Poștă, distribuirea va fi finalizată până cel târziu pe 9 aprilie.

Ministerul Muncii a explicat că modificarea calendarului de plată a fost necesară pentru ca toți beneficiarii să poată dispune de bani înainte de sărbători.

„Având în vedere Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii”, se arată într-un comunicat oficial.

De asemenea, CNPP a transmis notificări către Poșta Română și instituțiile bancare partenere pentru a se asigura că procesul de plată se desfășoară fără întârzieri.

„Toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie”, au precizat reprezentanții instituției.

În ceea ce privește ajutoarele financiare one-off prevăzute în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2026, acestea nu vor putea fi acordate în luna aprilie. CNPP a explicat că actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, iar plata acestor sume este estimată pentru luna mai.

