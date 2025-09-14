Pe ce au cheltuit românii banii la început de an școlar: Unele cumpărături au fost neașteptate chiar și pentru părinți
Pe ce au cheltuit românii banii la început școală: Unele cumpărături au fost neașteptate chiar și pentru părinți
Perioada de început de an școlar a adus un adevărat boom în comenzile online de rechizite și instrumente de scris. Pixuri, stilouri, creioane, markere, radiere, caiete și agende au fost printre cele mai căutate produse, alături de jurnale, semne de carte și chiar lămpi pentru citit.
Cele mai multe comenzi au fost plasate în weekend, mai ales duminica, iar orele de vârf au fost în jurul prânzului, când oamenii pareau că fac ultimele cumpărături pentru școlari înainte de startul anului școlar
.
Nu au lipsit nici comenzile mai speciale pentru copii, care au inclus kituri mai mari sau cadouri educative, cu prețuri ce au depășit uneori 1.000 de lei. În plus, florile s-au aflat și ele pe lista celor mai cumpărate produse, cu cerere mult mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Pe lângă rechizitele clasice, părinții au putut comanda ghiozdane și rucsacuri, accesorii pentru lectură, jocuri educative, puzzle-uri, figurine sau cărți pentru toate vârstele, de la romane la cărți de colorat și cu autocolante.
În general, totul a putut fi comandat online, ceea ce a făcut viața mult mai ușoară pentru părinți, fără să mai fie nevoie să alerge prin magazine și să stea la cozi.
Tendințele arată că părinții sunt tot mai atenți la pregătirea copiilor pentru școală și că preferă să profite de avantajele cumpărăturilor online: rapiditate, diversitate și posibilitatea de a găsi tot ce le trebuie într-un singur loc.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministrul Educației nu vede nicio problemă în creșterea normei didactice: „Eu, ca profesor, aș prefera, din cele 40 de ore, să predau cât mai mult”
Ministrul Educației despre creșterea normei didactice: „Eu, ca profesor, aș prefera, din cele 40 de ore, să predau cât mai mult” Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână nu este un lucru neobișnuit, chiar și în țările vestice: „A trece de la 18 […]
PENSII 2025 | Va crește vârsta de pensionare pentru militari? Ministru: „E o discuţie care se tot rostogoleşte în toate direcţiile în spaţiul public”
PENSII 2025 | Va crește vârsta de pensionare pentru militari? Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, sâmbătă, 13 septembrie 2025, că în ultima perioadă discuţia privnd creşterea vârstei de pensionare la militari se tot rostogoleşte în spaţiul public şi a explicat că legea privind pensionarea militară a fost trecută în 2023, fiind jalon în PNRR. […]
Cărți funciare gratuite pentru români: Peste 9 milioane de imobile deja înregistrate și lucrări în desfășurare în mii de localități
Cărți funciare gratuite pentru români: Peste 9 milioane de imobile deja înregistrate și lucrări în desfășurare în mii de localități Românii pot obține acum gratuit extrase de carte funciară, iar procesul de cadastrare a proprietăților din toată țara merge înainte într-un ritm susținut. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a ajuns deja la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pe ce au cheltuit românii banii la început de an școlar: Unele cumpărături au fost neașteptate chiar și pentru părinți
Pe ce au cheltuit românii banii la început școală: Unele cumpărături au fost neașteptate chiar și pentru părinți Perioada de...
Ministrul Educației nu vede nicio problemă în creșterea normei didactice: „Eu, ca profesor, aș prefera, din cele 40 de ore, să predau cât mai mult”
Ministrul Educației despre creșterea normei didactice: „Eu, ca profesor, aș prefera, din cele 40 de ore, să predau cât mai...
Știrea Zilei
VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea recordurilor”
VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea...
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
VIDEO | „Masa care Unește” la Alba Iulia: Defilare specială a Gărzii Cetății printre cei 10.000 de participanți
VIDEO | „Masa care Unește” la Alba Iulia: Defilare specială a Gărzii Cetății printre cei 10.000 de participanți Sâmbătă, 13...
Festivalul „Toamna Cugireană” nu va fi organizat în acest an: Administrația locală prioritizează patrimoniul cultural
Festivalul „Toamna Cugireană” nu va fi organizat în acest an: Administrația locală prioritizează patrimoniul cultural Administrația locală a orașului Cugir...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile
Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...
Opinii Comentarii
14 septembrie – Ziua Inginerului Român, o profesie cu tradiție veche în România
14 septembrie – Ziua Inginerului Român, o profesie cu tradiție veche în România Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Academia de...
14 septembrie: Ziua Muntelui. Data tradițională a încheierii pășunatului anual
14 septembrie: Ziua Muntelui. Data tradițională a încheierii pășunatului anual “Ziua Muntelui” este marcată la 14 septembrie, data tradițională a...