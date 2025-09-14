Pe ce au cheltuit românii banii la început de an școlar: Unele cumpărături au fost neașteptate chiar și pentru părinți

Pe ce au cheltuit românii banii la început școală: Unele cumpărături au fost neașteptate chiar și pentru părinți

Perioada de început de an școlar a adus un adevărat boom în comenzile online de rechizite și instrumente de scris. Pixuri, stilouri, creioane, markere, radiere, caiete și agende au fost printre cele mai căutate produse, alături de jurnale, semne de carte și chiar lămpi pentru citit.

Cele mai multe comenzi au fost plasate în weekend, mai ales duminica, iar orele de vârf au fost în jurul prânzului, când oamenii pareau că fac ultimele cumpărături pentru școlari înainte de startul anului școlar

.

Nu au lipsit nici comenzile mai speciale pentru copii, care au inclus kituri mai mari sau cadouri educative, cu prețuri ce au depășit uneori 1.000 de lei. În plus, florile s-au aflat și ele pe lista celor mai cumpărate produse, cu cerere mult mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Pe lângă rechizitele clasice, părinții au putut comanda ghiozdane și rucsacuri, accesorii pentru lectură, jocuri educative, puzzle-uri, figurine sau cărți pentru toate vârstele, de la romane la cărți de colorat și cu autocolante.

În general, totul a putut fi comandat online, ceea ce a făcut viața mult mai ușoară pentru părinți, fără să mai fie nevoie să alerge prin magazine și să stea la cozi.

Tendințele arată că părinții sunt tot mai atenți la pregătirea copiilor pentru școală și că preferă să profite de avantajele cumpărăturilor online: rapiditate, diversitate și posibilitatea de a găsi tot ce le trebuie într-un singur loc.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI