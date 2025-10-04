Rămâi conectat

Curier Județean

Patru turiști polonezi blocați în zona montană la limita județelor Alba – Hunedoara – Vâlcea, salvați de jandarmi. Intervenția a durat mai multe ore

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Patru turiști polonezi blocați în zona montană la limita județelor Alba – Hunedoara – Vâlcea, salvați de jandarmi

Patru cetățeni de naționalitate poloneză au rămas blocați în zona montană la limita județelor Hunedoara – Vâlcea – Alba. Apelul către 112 a fost făcut în jurul orei 00:10.

Mai exact, cei patru cetățeni polonezi au rămas blocați în zona montană, la o altitudine de 1900 – 2000 de metri, într-un gol alpin, zona numită Plaiul Muierii.

,,În noaptea de vineri spre sâmbătă, 4 octombrie, a.c. 4 cetățeni de naționalitate poloneză au rămas blocați în zona montană la limita județelor Hunedoara – Vâlcea – Alba. 

Un apel 112,  ora 00.10,  anunța faptul că 4 cetățeni polonezi au rămas blocați în zona montană, la o altitudine de 1900 – 2000 de metri, într-un gol alpin, zona numită Plaiul Muierii. 

În urma apelului Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara a activat echipa de intervenție montană din cadrul Detașamentului 3 Jandarmi Lupeni. 

Jandarmii montani și un echipaj din cadrul Salvamont Parâng au început deplasarea spre zona indicată, una din persoanele rătăcite reușind să transmită coordonatele GPS.  De asemenea I.J.J. Vâlcea a transmis un echipaj de jandarmi înspre zona indicată prin coordonatele GPS. 

În aproximativ 2 ore echipajele de salvare, jandarmi montani din Hunedoara și Vâlcea, împreună cu Salvamont Parâng, au ajuns la cei 4 cetățeni de naționalitate poloneză, după relaționarea cu aceștia, s-a constat faptul că nu aveau nevoie de îngrijiri medicale. 

Au început deplasarea în siguranță spre Petroșani, cei 4 turiști de naționalitate poloneză fiind însoțiți până la o pensiune, intervenția fiind finalizată cu succes în jurul orelor 05.00″, potrivit IPJ Hunedoara.

