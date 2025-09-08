Patru gospodării inundate în Vințu de Jos: Pompierii ISU Alba intervin pentru evacuarea apei

Patru gospodării afectate în Vințu de Jos: Pompierii ISU Alba și echipajele SVSU intervin pentru evacuarea apei

Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit astăzi pentru evacuarea apei din patru gospodării situate în localitatea Vințu de Jos, județul Alba, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ploi.

La intervenție au fost alocate o autospecială pentru stingerea incendiilor cu apă și spumă (ASAS) și echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Vințu de Jos.

Acțiunea a fost coordonată de ISU Alba, care a acționat pentru protejarea locuințelor și prevenirea extinderii pagubelor cauzate de acumularea apei.

