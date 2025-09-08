Patru gospodării inundate în Vințu de Jos: Pompierii ISU Alba intervin pentru evacuarea apei
Patru gospodării afectate în Vințu de Jos: Pompierii ISU Alba și echipajele SVSU intervin pentru evacuarea apei
Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit astăzi pentru evacuarea apei din patru gospodării situate în localitatea Vințu de Jos, județul Alba, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de ploi.
La intervenție au fost alocate o autospecială pentru stingerea incendiilor cu apă și spumă (ASAS) și echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Vințu de Jos.
Acțiunea a fost coordonată de ISU Alba, care a acționat pentru protejarea locuințelor și prevenirea extinderii pagubelor cauzate de acumularea apei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Accident rutier cu două autoturisme implicate la ieșirea din Hăpria spre Berghin
Accident rutier cu două autoturisme implicate la ieșirea din Hăpria spre Berghin Un accident rutier a avut loc la ieșirea din Hăpria spre Berghin, implicând două autoturisme. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane încarcerate. La fața locului intervin pompierii de la Detașamentul Alba Iulia, care asigură măsurile specifice, cu o autospecială pentru stingerea incendiilor […]
UPDATE VIDEO | Trafic îngreunat pe strada Basarabiei din Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme
Trafic îngreunat pe strada Basarabiei din Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme Traficul rutier pe strada Basarabiei din municipiul Alba Iulia a fost îngreunat după ce două autoturisme, un Chevrolet Aveo și un Dacia Logan, au intrat în coliziune. Evenimentul s-a produs în această după-amiază, iar autoritățile au ajuns rapid la fața locului pentru a […]
ITM Alba: AMENZI de 24.500 de lei și 18 avertismente date firmelor din județ, în perioada 1-5 septembrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 24.500 de lei și 18 avertismente date firmelor din județ, în perioada 1-5 septembrie 2025 Inspectorii ITM Alba au aplicat în perioada august 2025 amenzi în valoare de 14.000 de lei și au acordat 29 avertismente în urma controalelor. Citește și: VIDEO | ITM Alba: 30 septembrie 2025, termen limită pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Învățătorii, luați prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii
Învățătorii, luați complet prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii...
8-9 septembrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele...
Știrea Zilei
A murit un simbol al mișcării sportive din Alba, Emil Suflețel: Avea 90 de ani
A murit Emil Suflețel, un simbol al mișcării sportive din Alba O veste tristă a răzbătut în comunitatea din Alba...
CAZ ȘOCANT | Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani
Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani Un...
Curier Județean
FOTO | Accident rutier cu două autoturisme implicate la ieșirea din Hăpria spre Berghin
Accident rutier cu două autoturisme implicate la ieșirea din Hăpria spre Berghin Un accident rutier a avut loc la ieșirea...
Patru gospodării inundate în Vințu de Jos: Pompierii ISU Alba intervin pentru evacuarea apei
Patru gospodării afectate în Vințu de Jos: Pompierii ISU Alba și echipajele SVSU intervin pentru evacuarea apei Detașamentul de pompieri...
Politică Administrație
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au...
FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...
Opinii Comentarii
Sfânta Maria Mică 2025: Ce nume sunt sărbatorite în 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului
Sfânta Maria Mică 2025: Ce nume sunt sărbătorite în 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului. Nume derivate sărbătorite de Sf...
Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului, prima sărbătoare din cursul anului bisericesc
Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică în limbaj popular, prima sărbătoare...