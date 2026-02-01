Patronatele din HoReCa îi cer ministrului Economiei să prezinte scuze publice: „Turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România”

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) îi cere ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irinel Darău. să prezinte scuze publice după ce a făcut declarații care induc ideea că operatorii din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală.

„Aş spune să rămână aşa garantat până în 2028. S-a făcut un efort în turism şi în HoReCa, cred că trebui să rămână aşa, dar am un asterix: rog pe oricine ne ascultă, din turism, să contribuie la diminuarea evaziunii fiscale în această zonă. Pentru că statul poate exista şi poate păstra taxele, nivelul taxării în condiţiile în care se colectează bani la buget.

E foarte important, să fim corecţi unii cu alţii. Să facă şi statul efort, să scadă cheltuieli, să păstreze taxele constante, dar şi oamenii care sunt într-o branşă să îşi plătească dările correct, pentru că altfel ne furăm căciula unii altora”, a declarat ministrul Irinel Darău pentru publicația „Adevărul”.

„Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), membră a Confederaţiei Patronale CAIR, înfiinţată în anul 1992 şi reprezentativă din anul 2006 pentru sectorul de negociere colectivă „turism, hoteluri şi restaurante”, îşi exprimă public indignarea faţă de declaraţiile recente ale ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, declaraţii care induc ideea că operatorii economici din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală. FPTR nu reprezintă infractori şi nu va accepta niciodată asocierea angajatorilor din turism cu fenomenul infracţional.

Turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România. În urma discuţiilor constante purtate de FPTR cu conducerea Ministerului Finanţelor Publice, s-au desprins concluzii clare şi fără echivoc, inclusiv din partea autorităţilor fiscale: evaziunea fiscală în rândul operatorilor economici clasificaţi şi licenţiaţi din turism este semnificativ sub media naţională; marea evaziune se regăseşte, în principal, în: unităţi de alimentaţie publică neclasificate, structuri de cazare neclasificate, activităţi care nu aparţin turismului şi nu sunt parte a sectorului reprezentat de FPTR.

Domnule ministru Ambrozie-Irineu Darău, a confunda, voit sau din necunoaştere, turismul reglementat cu economia subterană reprezintă o eroare gravă de politică publică. Este esenţial de reamintit că menţinerea cotei reduse de TVA pentru activităţile din structurile de primire turistică şi alimentaţie publică a fost rezultatul dialogului ferm şi argumentat purtat de FPTR cu Ministerul Finanţelor Publice, dialog care a avut ca rezultat: creşterea gradului de conformare fiscală, reducerea presiunii asupra operatorilor economici corecţi, declararea unui volum mai mare de venituri la buget”, se afirmă într-un comunicat de presă.

FPTR reprezintă 3.286 de angajatori, cu 59.225 de salariaţi, respectiv 34% din forţa de muncă a sectorului, „companii majoritar cu capital autohton, licenţiate, clasificate, fiscalizate şi controlate permanent de instituţiile statului”, conform comunicatului amintit.

