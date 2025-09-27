„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Ce măsuri ar trebui să ia românii?

„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Cum ne putem pregăti pentru crize neașteptate?

„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Aceasta este una dintre concluziile celui mai recent studiu publicat de instituție, care arată că familiile ar trebui să dețină numerar pentru a putea face față situațiilor de criză.

Experiențele din ultimii ani confirmă că bancnotele rămân esențiale atunci când metodele de plată digitale devin inaccesibile. Raportul, publicat miercuri, 24 septembrie, evidențiază faptul că o rezervă de bani cash poate asigura posibilitatea de a achiziționa produse de bază în contextul unor evenimente majore.

Analiza a luat în considerare patru crize recente care au afectat Europa – pandemia de Covid-19, invazia Rusiei în Ucraina și penele masive de curent electric – și a constatat că, în toate aceste cazuri, cererea pentru numerar a crescut vizibil.

Potrivit studiului, bancnotele oferă „o utilitate psihologică și practică distinctă” și trebuie privite ca o „roată de rezervă” a sistemului de plăți.

„Numerarul oferă o redundanță esențială – o «roată de rezervă» – pentru sistemul de plăți. Această redundanță este vitală pentru orice sistem, deoarece niciun sistem nu este infailibil”, se precizează în raportul BCE, citat de CNN.

Recomandări diferite în funcție de țară

Mai multe state europene au emis deja instrucțiuni clare pentru populație. În Țările de Jos, Austria și Finlanda, oamenii sunt sfătuiți să păstreze între 70 și 100 de euro per persoană, sumă care să acopere nevoile esențiale pentru 72 de ore.

În Suedia, recomandarea este de a avea bani suficienți pentru hrană, medicamente și combustibil pentru cel puțin o săptămână.

„Calculați costul total al acestor articole pentru familia dvs. pentru cel puțin o săptămână. Păstrați bani cash acasă, în bancnote de valoare mică”, recomandă Banca Centrală Europeană.

Exemple recente

Situațiile de criză din ultimii ani au arătat clar rolul decisiv al numerarului. În aprilie, o pană de curent de amploare în Spania și Portugalia a blocat terminalele de plată, magazinele acceptând doar cash.

În timpul pandemiei, europenii au acumulat bancnote pe fondul incertitudinilor legate de venituri, iar invazia Rusiei în Ucraina a declanșat același fenomen, mai ales în statele aflate aproape de conflict.

„Oamenii au răspuns la proximitatea crescută față de potențiale perturbări prin acumularea de lichidități portabile”, notează autorii studiului.

Pregătirea pentru neprevăzut

Comisia Europeană a transmis, la rândul său, mesaje privind pregătirea populației pentru eventuale crize. Într-un document publicat în martie, Bruxelles-ul a recomandat stocarea de alimente și produse de bază pentru cel puțin 72 de ore, în contextul riscurilor legate de război, sabotaje sau atacuri cibernetice.

Suedia și Finlanda au actualizat inclusiv broșurile oficiale de supraviețuire, cu sfaturi despre stocarea apei și produselor sanitare, cultivarea alimentelor comestibile acasă și pregătirea pentru pene de curent sau întreruperi de comunicații.

Autorii studiului BCE subliniază că bancnotele nu reprezintă doar un mijloc de plată, ci și o garanție de siguranță în fața incertitudinilor. „Păstrați-vă calmul și aveți bani cash la îndemână” este mesajul pe care BCE îl transmite cetățenilor europeni.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI