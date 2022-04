Pastorala de Paște 2022 a Înaltpreasfințitului Părinte Irineu: „Domnul înviat este gata oricând să împrăştie umbrele fricii şi ale disperării, oferindu-ne pace şi speranţă”

Olimpiade și concursuri școlare 2022: Rezultate și premii obținute de elevii Liceului German Sebeș

Ridicarea restricțiilor impuse de pandemia Covid-19, a marcat și reluarea olimpiadelor și concursurilor școlare, ultimele luni fiind martorele desfășurării fazelor locale și județene a olimpiadelor școlare, precum și a unor concursuri tematice. După aproape doi ani de pandemie, de restricții și școală online, elevii Liceului German Sebeș au răspuns provocării lansate de reluarea acestor competiții școlare și au participat, cu rezultate remarcabile, la olimpiadele și concursurile de limba și literatura română, limba engleză, limba germană maternă, matematică, fizică, istorie, religie, arte plastice, educație fizică.

La OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ȘCOLI/SECȚII CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE, faza județeană, desfășurată în data de 19 martie 2022, au fost obținute următoarele premii: PREMIUL I-eleva Alexandra Paraschiv, clasa a V-a (profesor îndrumător Mioara Cojocaru), eleva Alisa Truță, clasa a VI-a (profesor îndrumător Lacrima Johanna Bădescu), eleva Hadassa Șuteu, clasa a VII-a (profesor îndrumător Lacrima Johanna Bădescu), Sara Bărbat, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Lacrima Johanna Bădescu). La aceeași olimpiadă au participat și elevii Maria Matei, clasa a V-a (profesor îndrumător Mioara Cojocaru), Alex Ursu-Carat, clasa a V-a (profesor îndrumător Mioara Cojocaru), Estera Voina, clasa a V-a (profesor îndrumător Mioara Cojocaru), Raul Jurca, clasa a V-a (profesor îndrumător Mioara Cojocaru), Cristina Frățilă, clasa a VI-a (profesor îndrumător Lacrima Johanna Bădescu), Elisa Bărbat, clasa a VII-a (profesor îndrumător Lacrima Johanna Bădescu), Elena Golubev, clasa a VII-a (profesor îndrumător Lacrima Johanna Bădescu), Darius Răulea, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Lacrima Johanna Bădescu), Tamara Șuteu, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Lacrima Johanna Bădescu).

Catedra de limba și literatura română a Liceului German Sebeș se poate lăuda și cu participarea la CONCURSUL DE POEZIE „CUVINTELE VINDECĂ” (elevii Vlad Căldare, clasa a V-a, Alexandra Paraschiv, clasa a V-a, Raul Jurca, clasa a V-a, Nicola Cetean-Fakner, clasa a IX-a, Oana Dicu, clasa a X-a și Ioana Fulea, clasa a X-a, profesor îndrumător Mioara Cojocaru) și la CONCURSUL „COMPER”-etapele I și II (elevii claselor a VI-a și a VIII-a, profesor îndrumător Lacrima Johanna Bădescu).

La OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, faza județeană, desfășurată în data de 20 martie 2022, au fost obținute următoarele premii: PREMIUL I-eleva Sara Bărbat, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Florina Barna) și eleva Nicola Cetean-Fakner, clasa a IX-a (profesor îndrumător Carmen-Alina Rus), PREMIUL II-eleva Roxana Anghel, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Florina Barna), PREMIUL III-elevul Luca Onofrei, clasa a XI-a (profesor îndrumător Carmen-Alina Rus). La aceeași olimpiadă au participat și elevii Tudor Sandu, clasa a VII-a (profesor îndrumător Florina Barna), Anastasia Dahinten, clasa a VII-a (profesor îndrumător Florina Barna), Darius Răulea, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Florina Barna), Crinuța Buzilă, clasa a IX-a (profesor îndrumător Carmen-Alina Rus), Celia Alutina Sandu, clasa a X-a (profesor îndrumător Carmen-Alina Rus), Miruna Jurca, clasa a X-a (profesor îndrumător Carmen-Alina Rus), Isabella Schelberger, clasa a X-a (profesor îndrumător Carmen-Alina Rus), Emilia Diana Hațegan, clasa a XI-a (profesor îndrumător Carmen-Alina Rus), Paul Pienariu, clasa a XI-a (profesor îndrumător Carmen-Alina Rus).

La OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, faza județeană, desfășurată în data de 19 martie 2022, au fost obținute următorele premii: PREMIUL I-eleva Paula Celia Apanaitioaei, clasa a V-a (profesor îndrumător Ileana Dănilă), elevul Fabian Dennis Mucsi-Amariței, clasa a V-a (profesor îndrumător Ileana Dănilă), Claudia Patrisia Olălău, clasa a VI-a (profesor îndrumător Verona Maria Onofrei), Tim Rudolph, clasa a VI-a (profesor îndrumător Verona Maria Onofrei), Dorian Bratu, clasa a VII-a (profesor îndrumător Delia Răulea), Roxana Anghel, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Delia Răulea), Nicola Cetean-Fakner, clasa a IX-a (profesor îndrumător Delia Răulea), Marie Evodie Müller, clasa a X-a (profesor îndrumător Verona Maria Onofrei), Mihaela Munteanu, clasa a XI-a (profesor îndrumător Delia Răulea); PREMIUL II-elevul Vlad Căldare, clasa a V-a (profesor îndrumător Ileana Dănilă), Sophie Dahinten, clasa a VI-a (profesor îndrumător Verona Maria Onofrei), Ștefania Petrescu, clasa a VII-a (profesor îndrumător Delia Răulea), Sara Stricat, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Delia Răulea), Amalia Andreea Tudor, clasa a IX-a (profesor îndrumător Delia Răulea), Nicole Sarah Rus, clasa a X-a (profesor îndrumător Verona Maria Onofrei), Denisa Nicoleta Presecan, clasa a XI-a, (profesor îndrumător Delia Răulea); PREMIUL III-elevul Andrei Radu Petrescu, clasa a V-a (profesor îndrumător Ileana Dănilă), Iuliana Munteanu, clasa a VI-a (profesor îndrumător Verona Maria Onofrei), Andreea Teodora Dărămuș, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Delia Răulea), Tabita Căpățînă, clasa a IX-a (profesor îndrumător Delia Răulea), Celia Alutina Sandu, clasa a X-a (profesor îndrumător Verona Maria Onofrei); MENȚIUNE-elevul Rareș Gabriel Trif, clasa a V-a (profesor îndrumător Ileana Dănilă), Patrick Christian Cojocariu, clasa a VI-a (profesor îndrumător Verona Maria Onofrei), Tudor Corneliu Rotaru, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Delia Răulea), Crinuța Buzilă, clasa a IX-a (profesor îndrumător Delia Răulea), David Dondea-Maniu, clasa a X-a (profesor îndrumător Verona Maria Onofrei), Miruna Jurca, clasa a X-a (profesor îndrumător Verona Maria Onofrei).

La OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, faza județeană, desfășurată în data de 26 martie 2022, a fost înregistrată participarea elevilor Vlad Căldare, clasa a V-a (profesor îndrumător Elena-Liliana Țîrlea), Raul Jurca, clasa a V-a (profesor îndrumător Elena-Liliana Țîrlea), Alex Ursu-Carat, clasa a V-a (profesor îndrumător Elena-Liliana Țîrlea), Sophie Dahinten, clasa a VI-a (profesor îndrumător Roxana Bogdan), Cristina Frățilă, clasa a VI-a (profesor îndrumător Roxana Bogdan), Alexia Morariu, clasa a VI-a (profesor îndrumător Roxana Bogdan), Alisa Truță, clasa a VI-a (profesor îndrumător Roxana Bogdan), Tudor Rotaru, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Elena-Liliana Țîrlea), Darius Răulea, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Elena-Liliana Țîrlea).

La OLIMPIADA DE FIZICĂ, faza județeană, desfășurată în data de 19 martie 2022, a fost înregistrată participarea elevilor Oana Dicu, clasa a X-a (profesor îndrumător Ioan Brânzan), Alessandro Prunoiu, clasa a XI-a (profesor îndrumător Ioan Brânzan), Luca Onofrei, clasa a XI-a (profesor îndrumător Ioan Brânzan).

La capitolul „concursuri școlare”, catedra de istorie a Liceului German Sebeș a înregistrat participarea la următoarele competiții: CONCURSUL NAȚIONAL „MEMORIA HOLOCAUSTULUI-EDUCAȚIE PENTRU TOLERANȚĂ”, unde au fost obținute următoarele premii: PREMIUL II-eleva Roxana Anghel, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Mihai-Octavian Groza); PREMIUL III-eleva Sara Stricat, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Mihai-Octavian Groza); CONCURSUL INTERNAȚIONAL „MONUMENTE CULTURALE DIN STATELE MEMBRE ALE ORGANIZAȚIEI DE COOPERARE ECONOMICĂ LA MAREA NEAGRĂ SUNT MOȘTENIREA NOASTRĂ COMUNĂ”, competiție la care a participat eleva Laura Andreea Loghin, clasa a X-a (profesor îndrumător Mihai-Octavian Groza); CONCURSUL NAȚIONAL „VOIEVOZI, DOMNI ȘI REGI”, competiție la care au participat elevii Noah Vintilă, Miriam Mihu, Sara Haber, Raul Jurca, Giulia Siteavu, Rareș Trif, Lucian Drăghici, Fabian Dennis Mucsi-Amariței (clasa a V-a), Alisa Truță, Cristina Frățilă, Eveline Anca (clasa a VI-a), Alexandru Oprea, Roxana Anghel, Sara Stricat, Andreea Teodora Dărămuș (clasa a VIII-a), Aurelia Szasz, Crinuța Buzilă, Nicoleta Ghișe, Ana Maria Cernat (clasa a IX-a), profesor îndrumător Mihai-Octavian Groza. De asemenea, au mai fost înregistrate participări la Concursul Național „Treasure Hunt-Istoria din casa mea” și Concursul Național de Istorie „Vasile Pârvan”, a căror jurizare este în curs de desfășurare.

La OLIMPIADA DE RELIGIE ALIANȚA EVANGHELICĂ, CULTELE PENTICOSTAL, BAPTIST ȘI CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIA, faza județeană, desfășurată în intervalul 26 februarie-20 martie 2022, au fost obținute următoarele premii: PREMIUL I-elevul Timotei Șuteu, clasa a V-a (profesor îndrumător Simona Han), eleva Hadassa Șuteu, clasa a VII-a (profesor îndrumător Simona Han); PREMIUL II-eleva Abigail Cibu, clasa a VII-a (profesor îndrumător Simona Han), Tamara Șuteu, clasa a VIII-a (profesor îndrumător Simona Han); PREMIUL III-elevul David Mihai Șuteu, clasa a IX-a (profesor îndrumător Simona Han), elevul Victor Isaac Șuteu, clasa a X-a (profesor îndrumător Simona Han).

Elevii Liceului German Sebeș, coordonați de doamna profesor Elena Sorina Petra, au participat și la cea de-a XVI-a ediție a CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI ARTISTICĂ „ICOANA SUFLETULUI DE COPIL”, unde au fost obținute următoarele premii: PREMIUL I-eleva Anastasia Anghelescu, clasa a III-a, eleva Sophia Binder, clasa a III-a, eleva Emilia Binder, clasa a III-a, eleva Maria Plitea, clasa a III-a, eleva Armina Dima, clasa a III-a, elevul Lucian Drăghici, clasa a V-a, eleva Claudia Patrisia Olălău, clasa a VI-a, eleva Oana Dicu, clasa a X-a, eleva Mara Țîrlea, clasa a X-a, eleva Nicole Sarah Rus, clasa a X-a; PREMIUL II-elevul Timotei Șuteu, clasa a V-a, eleva Sophie Dahinten, clasa a VI-a, eleva Alexia Morariu, clasa a VI-a, elevul Patrick Christian Cojocariu, clasa a VI-a, eleva Ioana Fulea, clasa a X-a, eleva Carmen Moldovan, clasa a X-a, eleva Daria Răulea, clasa a XI-a, elevul Ferdinand Vasile Borca, clasa a XI-a; PREMIUL III-eleva Celia Alutina Sandu, clasa a X-a, eleva Laura Andreea Loghin, clasa a X-a, eleva Emilia Diana Hațegan, clasa a XI-a, eleva Denisa Nicoleta Presecan, clasa a XI-a; MENȚIUNE-elevul Victor Isaac Șuteu, clasa a X-a, eleva Simina Vișan, clasa a XI-a.

Nici competițiile sportive nu au fost neglijate, echipa de volei feminin a Liceului German Sebeș (profesor îndrumător Adriana Rozina Șuvaina) participând la faza județeană a OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR (ONSS).

„Rezultatele obținute de elevii noștri ne onorează și demonstrează, încă o dată în plus, faptul că Liceul German Sebeș este o instituție serioasă, performantă, în cadrul căreia se face educație de calitate. Îi felicităm pentru eforturile depuse și le dorim succes la fazele naționale ale olimpiadelor școlare”, a transmis directoarea Liceului German Sebeș, doamna profesor Verona Maria Onofrei.