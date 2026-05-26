VIDEO | Tânăr din Aiud, REȚINUT după ce a lovit cu sticla în față un bărbat, în timp ce se afla într-un local din oraș: A ajuns de urgență la spital

Tânăr din Aiud, REȚINUT după ce a lovit cu sticla în față un bărbat, în timp ce se afla într-un local din oraș: A ajuns de urgență la spital

Un tânăr de 23 din AIud a fost reținut de oamenii legii după ce l-ar fi lovit pe un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din același oraș, cu o sticlă în zona feței, în timp ce se aflau într-un local.

Bărbatul de 40 de ani a fost transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate. Tânărul de 23 de ani este cercetat de oamenii legii.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 mai 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 25 mai 2026, tânărul de 23 de ani, în timp ce se afla în incinta unui local public din municipiul Aiud, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi lovit pe un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Aiud, cu o sticlă, în zona feței, provocându-i leziuni corporale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

