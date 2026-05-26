FOTO ȘTIREA TA | Cruzime fără margini la Blaj! Un șofer a călcat un câine și a fugit de la locul accidentului: ,,Astăzi a fost un animal. Mâine poate fi un copil”

Cruzime fără margini la Blaj! Un șofer a călcat un câine și a fugit de la locul accidentului: ,,Astăzi a fost un animal. Mâine poate fi un copil”
Un eveniment care arată cruzimea anumitor oameni a avut loc recent în Blaj. Mai exact, un câine a fost călcat de o mașină și lăsat să moară.
Potrivit paginii de Facebook ,,Ai Parcat Ca Un Bou Blaj”, un șofer ar fi circulat cu viteză, pe o stradă cu sens unic, moment în care ar fi lovit mortal o cățelușă care se afla în zonă:
,,Un idiot cu prea multă viteză a făcut praf o cățelușă pe o stradă cu sens unic. A lovit-o atât de tare încât sângele i-a explodat pe asfalt. Ăsta e nivelul de inconștiență cu care se circulă prin oraș. Mai luați piciorul de pe accelerație.”, a scris sursa citată.
În urma incidentului, locul s-a transformat într-o scenă îngrozitoare: animalul a rămas fără viață pe carosabil, iar în urma impactului sângele s-a scurs pe drum. Șoferul implicat a părăsit locul evenimentului.
Șoferul vinovat, căutat
Administratorii paginii ,,Ai Parcat Ca Un Bou Blaj” încearcă să obțină informații relevante pentru identificarea șoferului vinovat. Aceștia au scris următorul mesaj, într-o postare pe rețeaua de socializare:
,,Haideți să facem un exercițiu civic real, nu doar să trecem mai departe indiferenți.
Imaginați-vă că în locul animalului lovit era o victimă umană, iar șoferul a fugit de la locul accidentului. Cum ar trebui să reacționeze o comunitate normală? Exact: atentă, implicată și dispusă să ofere informații.
Accidentul s-a produs într-o zonă cu limită de 30 km/h, lângă o grădiniță, într-un loc unde sunt frecvent copii și tineri chiar și seara. Tocmai de aceea, viteza exagerată în acea zonă este o bombă cu ceas. Astăzi a fost un animal. Mâine poate fi un copil.
Poza a fost făcută la 23:20, iar persoana care a trecut anterior prin zonă a fost acolo cu aproximativ 2 ore înainte. Există deci un interval de aproximativ 21:00 – 23:20 în care s-a produs impactul.
Dacă ați trecut prin zonă în acel interval și ați observat orice — o mașină care circula agresiv, un zgomot puternic, un impact, frânare bruscă sau orice detaliu — lăsați un comentariu cu ora aproximativă la care ați fost acolo.
Un exercițiu civic începe cu lucruri simple: să nu fim orbi la ce se întâmplă lângă noi.”
