PAȘTELE ORTODOX 2026 | Care este programul slujbelor religioase la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, în Săptămâna Mare și de Înviere
Care este programul slujbelor religioase la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, în Săptămâna Mare și de Înviere
Săptămâna sau a Patimilor exprimă perioada de la Florii până în Sâmbăta cea Mare inclusiv. Conform rânduielilor canonice, în aceasta săptămână se ajuneaza până spre seara. Caracteristica esenţiala a acestei săptămâni sunt Deniile.
Programul slujbelor din Săptămâna Mare dinaintea Paștelui Ortodox 2025 la Catedrala Încoronării din Alba Iulia este următorul:
● LUNI, 6 APRILIE – Sfânta și Marea Luni
ora 7.00-8.00 – Ceasurile III, VI, IX şi Obedniţa
ora 8.00-9.30 – Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor înainte-sfinţite
ora 18.00-19.15 – Denie
● MARȚI, 7 APRILIE – Sfânta și Marea Marți
ora 7.00-8.00 – Ceasurile III, VI, IX şi Obedniţa
ora 8.00-9.30 – Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor înainte-sfinţite
ora 18.00-19.15 – Denie
● MIERCURI, 8 APRILIE – Sfânta și Marea Miercuri
ora 7.00-8.00 – Ceasurile III, VI, IX şi Obedniţa
ora 8.00-9.30 – Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor înainte-sfinţite
ora 18.00-19.15 – Denie
● JOI, 9 APRILIE – SFÂNTA ȘI MAREA JOI (CINA CEA DE TAINĂ)
ora 7.00-8.00 – Ceasurile III, VI, IX şi Obedniţa
ora 8.00-10.00 – Vecernia cu Dumnezeiasca Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
ora 18.00-20.30 – Denia celor 12 Evanghelii cu scoaterea Sfintei Cruci
● VINERI, 10 APRILIE – SFÂNTA ȘI MAREA VINERI (RĂSTIGNIREA DOMNULUI)
ora 7.00-8.45 – Ceasurile Împărăteşti şi Obedniţa
ora 8.45-9.30 – Vecernia Sfintelor Pătimiri cu scoaterea Sfântului Epitaf
ora 18.00-21.00 – Denia Prohodului Domnului cu Procesiunea Sfântului Epitaf
● SÂMBĂTĂ, 11 APRILIE – SFÂNTA ȘI MAREA SÂMBĂTĂ (POGORÂREA LA IAD A DOMNULUI)
ora 7.00-7.45 – Ceasurile III, VI, IX şi Obedniţa
ora 7.45-10.20 – Vecernia cu Dumnezeiasca Liturghie a Sf. Vasile cel Mare
ora 23.30-23.45 – Canonul Sâmbetei celei Mari
● DUMINICĂ, 12 APRILIE – ÎNVIEREA DOMNULUI (SFINTELE PAȘTI)
ora 00.00-01.15 – Utrenia Sfintei Învieri
ora 01.15-03.00 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur
ora 12.00-13.30 – A doua Înviere (Vecernia Sfintei Învieri cu citirea Sfintei Evanghelii în diverse limbi)
Cum va fi VREMEA în România în Săptămâna Mare: Precipitaţii mixte și rafale de 100 km/h la munte. COD GALBEN...
FOTO | Frații Petru și Matei Joldeș, elevi ai Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Religie 2026: „Copii frumoși, suntem mândri de voi!”
Frații Petru și Matei Joldeș, elevi ai Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei...
PAȘTELE ORTODOX 2026 | Care este programul slujbelor religioase la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, în Săptămâna Mare și de Înviere
Care este programul slujbelor religioase la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, în Săptămâna Mare și de Înviere Săptămâna sau a...
