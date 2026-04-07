PAȘTE 2026 | Când vor fi distribuite Paștile la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia de Învierea Domnului 2026: Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge în lăcașul de cult

Ioana Oprean

Și în acest an, credincioșii dreptslăvitori vor primi pâinea binecuvântată, numită în popor „paști”, la Catedrala arhiepiscopală, sub turnul-clopotniță, în cadrul a trei intervale distincte de timp, a anunțat, marți, 7 aprilie 2026, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iulia.

„Paștile” vor fi distribuite:

*în Sâmbăta Mare (11 aprilie), în intervalul 15:00–18:00

*în Duminica Sfintei Învieri (12 aprilie), între orele 03:00–03:30 și 10:00–12:00

De asemenea, în Sfânta și Marea Sâmbătă (11 aprilie), la orele serii, o delegație a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei va fi prezentă la Aeroportul Internațional din Sibiu, de unde va fi adusă Sfânta Lumină de la Ierusalim.

Delegația Eparhiei va ajunge la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia cu aproximativ două ore și jumătate înainte de Slujba Sfintei Învieri.

Ca în fiecare an, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită, la Catedrala arhiepiscopală, tuturor reprezentanților parohiilor și așezămintelor monahale din județele Alba și Mureș, respectiv de pe întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

sursa: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei

