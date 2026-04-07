PAȘTE 2026 | Când vor fi distribuite Paștile la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia de Învierea Domnului 2026: Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge în lăcașul de cult
Și în acest an, credincioșii dreptslăvitori vor primi pâinea binecuvântată, numită în popor „paști”, la Catedrala arhiepiscopală, sub turnul-clopotniță, în cadrul a trei intervale distincte de timp, a anunțat, marți, 7 aprilie 2026, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iulia.
Citește și: Cele mai noi mesaje şi urări de Paste pe care le poți trimite prietenilor, rudelor și cunoștințelor
„Paștile” vor fi distribuite:
*în Sâmbăta Mare (11 aprilie), în intervalul 15:00–18:00
*în Duminica Sfintei Învieri (12 aprilie), între orele 03:00–03:30 și 10:00–12:00
De asemenea, în Sfânta și Marea Sâmbătă (11 aprilie), la orele serii, o delegație a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei va fi prezentă la Aeroportul Internațional din Sibiu, de unde va fi adusă Sfânta Lumină de la Ierusalim.
Delegația Eparhiei va ajunge la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia cu aproximativ două ore și jumătate înainte de Slujba Sfintei Învieri.
Ca în fiecare an, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită, la Catedrala arhiepiscopală, tuturor reprezentanților parohiilor și așezămintelor monahale din județele Alba și Mureș, respectiv de pe întreg cuprinsul Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
sursa: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei
foto: arhivă
Destinația Anului 2026 | Ținutul Transapuseana, Cetatea Alba Carolina, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Băile Sărate Ocna Mureș, calificate în finala concursului pentru desemnarea celor mai apreciate destinații turistice din România
Destinația Anului 2026 | Ținutul Transapuseana, Cetatea Alba Carolina, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Băile Sărate Ocna Mureș, calificate în finala concursului pentru desemnarea celor mai apreciate destinații turistice din România Luni, 6 aprilie 2026, s-a deschis etapa de votare pentru cele mai apreciate destinații turistice din România iar publicul este invitat să […]
VIDEO | Fost șef al Protecției Consumatorilor, „impresionat” de Cetatea Alba Carolina: „Eu l-aș numi semn al neputinței ca la poalele uneia dintre cele mai importante statui ale istoriei României să crească terase, umbrele și dughene”
Fost șef al Protecției Consumatorilor, „impresionat” de Cetatea Alba Carolina: „Eu l-aș numi semn al neputinței ca la poalele uneia dintre cele mai importante statui ale istoriei României să crească terase, umbrele și dughene” În urma unei vizite în Cetatea Alba Carolina, Horia Constantinescu, fost președinte al Autorității Naționale pentru Pfotecția Consumatorilor, a transmis un […]
FOTO | Accident rutier GRAV, provocat de un șofer din Alba pe DN 66, în Hunedoara: Cinci persoane au ajuns la spital
Accident rutier GRAV, provocat de un șofer din Alba pe DN 66, în Hunedoara: Cinci persoane au ajuns la spital Un accident rutier grav a avut loc luni după-masa pe DN 66, în județul Hunedoara. Evenimentul rutier ar fi fost provocat de un șofer din Alba, cinci persoane ajungând la spital. Poliția orașului Hațeg a […]
Anca Alexandrescu, prima reacție după vestea-șoc a închiderii televiziunii Realitatea Plus: „Bine ați venit în dictatură! Nu cedăm”
Anca Alexandrescu, prima reacție după vestea-șoc a închiderii televiziunii Realitatea Plus: „Bine ați venit în dictatură! Nu cedăm” Realizatoarea TV...
Donald Trump, ameninţare fără precedent la adresa Iranului: „O întreagă civilizaţie va pieri în această seară, fără să mai poată fi readusă la viaţă vreodată”
Donald Trump, ameninţare fără precedent la adresa Iranului: „O întreagă civilizaţie va pieri în această seară, fără să mai poată...
Destinația Anului 2026 | Ținutul Transapuseana, Cetatea Alba Carolina, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Băile Sărate Ocna Mureș, calificate în finala concursului pentru desemnarea celor mai apreciate destinații turistice din România
Destinația Anului 2026 | Ținutul Transapuseana, Cetatea Alba Carolina, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Băile Sărate Ocna Mureș,...
Lucrări de asfaltare pe o stradă din Teiuș: Circulația rutieră, ÎNCHISĂ în timpul zilei, până joi. Recomandări pentru cetățeni
Lucrări de asfaltare pe o stradă din Teiuș: Circulația rutieră, ÎNCHISĂ în timpul zilei, până joi. Recomandări pentru cetățeni Circulația...
FOTO | Zeci de pacienți au beneficiat de testări gratuite de glicemie și tensiune arterială la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Acțiune dedicată prevenției și sănătății
Zeci de pacienți au beneficiat de testări gratuite de glicemie și tensiune arterială la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia:...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură Citește și: MESAJE DE PASTELE ORTODOX....
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026 Săptămâna...