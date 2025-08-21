Pașapoartele simple temporare vor include un cod QR: De când se va face această modificare
Pașapoartele simple temporare vor include un cod QR
Paşapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare vor include, începând cu data de 15 septembrie, un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică.
Acest element criptografic va reduce riscurile de falsificare sau utilizare frauduloasă şi va aduce nivelul de securitate al documentelor mai aproape de cel al paşapoartelor electronice, se menționează într-un comunicat de presă.
„Introducerea elementelor criptografice moderne este necesară întrucât paşaportul simplu temporar românesc, deşi reprezintă un document de călătorie sigur, nu beneficiază de protecţia suplimentară oferită de suporturile digitale utilizate la paşapoartele electronice.
Prevederile actului normativ nu se aplică paşapoartelor simple temporare eliberate în baza cererilor depuse anterior datei de 15 septembrie. Acesta documente se supun regimului juridic în vigoare la data depunerii cererilor şi îşi păstrează valabilitatea până la data înscrisă în cuprinsul documentelor de călătorie sau până la momentul preschimbării acestora.
Hotărârea aprobată de Guvern armonizează normele naţionale cu standardele internaţionale şi europene de securitate a documentelor de călătorie, inclusiv cu recomandările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 şi registrul PRADO.
Prin aceste măsuri, Guvernul consolidează securitatea documentelor de călătorie, asigură respectarea angajamentelor internaţionale asumate de România şi răspunde nevoii de protecţie sporită a cetăţenilor în contextul mobilităţii transfrontaliere”, se mai spune în comunicatul amintit.
