Rămâi conectat

Actualitate

Pașapoartele simple temporare vor include un cod QR: De când se va face această modificare

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Pașapoartele simple temporare vor include un cod QR

Paşapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare vor include, începând cu data de 15 septembrie, un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică. 

Acest element criptografic va reduce riscurile de falsificare sau utilizare frauduloasă şi va aduce nivelul de securitate al documentelor mai aproape de cel al paşapoartelor electronice, se menționează într-un comunicat de presă.

„Introducerea elementelor criptografice moderne este necesară întrucât paşaportul simplu temporar românesc, deşi reprezintă un document de călătorie sigur, nu beneficiază de protecţia suplimentară oferită de suporturile digitale utilizate la paşapoartele electronice.

Prevederile actului normativ nu se aplică paşapoartelor simple temporare eliberate în baza cererilor depuse anterior datei de 15 septembrie. Acesta documente se supun regimului juridic în vigoare la data depunerii cererilor şi îşi păstrează valabilitatea până la data înscrisă în cuprinsul documentelor de călătorie sau până la momentul preschimbării acestora.

Hotărârea aprobată de Guvern armonizează normele naţionale cu standardele internaţionale şi europene de securitate a documentelor de călătorie, inclusiv cu recomandările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 şi registrul PRADO.

Prin aceste măsuri, Guvernul consolidează securitatea documentelor de călătorie, asigură respectarea angajamentelor internaţionale asumate de România şi răspunde nevoii de protecţie sporită a cetăţenilor în contextul mobilităţii transfrontaliere”, se mai spune în comunicatul amintit.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Noile tarife rutiere, aplicabile doar de la 1 iulie 2026: De ce a luat Guvernul această decizie

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

21 august 2025

De

Noile tarife rutiere, aplicabile doar de la 1 iulie 2026 Guvernul a prorogat, joi, 21 august 2025, prin ordonanță de urgență, cu șase luni, de la 1 ianuarie 2026 la 1 iulie 2026, termenele privind aplicarea noilor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale. „Dispozițiile se referă la aplicarea rovinietei asupra tuturor categoriilor de vehicule […]

Citește mai mult

Actualitate

Câștigurile din tranzacții bursiere, vizate de noi taxe: Brokerii și administratorii de fonduri trag un semnal de alarmă asupra efectelor negative

Publicat

acum 5 ore

în

21 august 2025

De

Câștigurile din tranzacții bursiere sunt vizate de noi taxe. Brokerii și administratorii de fonduri avertizează despre efectelor negative ale unei astfel de măsuri Guvernul analizează o creștere a impozitelor aplicate câștigurilor obținute din tranzacții bursiere, în încercarea de a aduce mai mulți bani la bugetul de stat. Potrivit unei propuneri înaintate de Ministerul Finanțelor, impozitul […]

Citește mai mult

Actualitate

Ambasada SUA: Noi reguli privind solicitarea vizelor, valabile din 2 septembrie 2025. Condiții clare pentru scutirea de interviu

Publicat

acum 6 ore

în

21 august 2025

De

Ambasada SUA a aprobat noi reguli cu privire la solicitarea vizelor. Acestea sunt valabile din 2 septembrie 2025 și reglementează situațile în care se poate renunța la măsura interviului Ambasada Statelor Unite la București a transmis joi, noi precizări legate de procesul de solicitare a vizelor, valabile începând cu data de 2 septembrie 2025, punând […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Pașapoartele simple temporare vor include un cod QR: De când se va face această modificare

Pașapoartele simple temporare vor include un cod QR Paşapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare vor include, începând cu...
Actualitateacum 3 ore

Noile tarife rutiere, aplicabile doar de la 1 iulie 2026: De ce a luat Guvernul această decizie

Noile tarife rutiere, aplicabile doar de la 1 iulie 2026 Guvernul a prorogat, joi, 21 august 2025, prin ordonanță de...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare: Investiție de peste 11 milioane de lei

23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare Noul UPU-SMURD Alba Iulia, extins și...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Melodia de debut a Dariei Birăesc, tânără originară din Cugir, strânge mii de vizualizări

Melodia de debut a Dariei Birăesc, tânără originară din Cugir, strânge mii de vizualizări La doar 20 de ani, Daria...

Curier Județean

Curier Județeanacum 6 minute

22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități distractive și sport pentru cei mici. PROGRAMUL

22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități...
Curier Județeanacum 30 de minute

FOTO | Deficiențe de execuție la baza sportivă construită prin CNI la Aiud: Când plouă, apa băltește pe teren

Deficiențe de execuție la baza sportivă construită prin CNI la Aiud: Primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a anunțat, joi, 21...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”

Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei

Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari

21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut

Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea