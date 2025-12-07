Pasajul subterean pentru mașini din Alba Iulia – zona Stadion, un nou pas pentru descongestionarea traficului. Proiectul tehnic, la aprobat în Consiliul Local

Consiliul Local din Alba Iulia urmează să aprobe în ședința extraordinară din 9 decembrie 2025 documentația tehnico – economică, faza proiect tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „DESCONGESTIONARE TRAFIC INTRARE N-V MUNICIPIUL ALBA IULIA DN74 – CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN ZONA STADION UNIREA LA INTERSECȚIA B-DULUI REPUBLICII CU B-DUL REVOLUȚIEI 1989”.

Construire pasajului subteran în zona stadion Unirea la intersecția bulevardului Revoluției 1989 pentru descongestionarea traficului la intrarea nord-vest în municipiul Alba Iulia dinspre DN74 este o necesitate pentru a răspunde cerințelor comunității și a aduce orașul în conformitate cu normele privind traficul pe principalele artere ale municipiului.

Prin realizarea investiției se preconizează:

-Scăderea duratei de transport a locuitorilor ce tranzitează zona;

-Creșterea siguranței traficului rutier;

-Creșterea siguranței traficului pietonal;

-Creșterea calității vieții locuitorilor;

-Atragerea potențialilor investitori în zonă.

Prin proiect se propune amenajarea traficului pe o suprafață de 17.696 mp.

Proiectul va avea în vedere realizarea/reconfigurarea următoarelor capacități:

-Lungime totală pasaj 299,06 m, din care 65 m zonă acoperită și 2 rampe de acces (intrare/ieșire), respectiv rampa înspre Kaufland și rampa dinspre stadion.

-Iluminat pasaj inferior;

-racordările la străzile adiacente și la proprietăți se vor face conform soluțiilor date de proiectant;

-asigurarea rețelelor canalizare pluvială, canalizația tehnică (telefonie, cablu TV, internet)

-relocare rețelelor tehnico-edilitare (apa, canalizare),

-relocare, în subteran, rețelele identificate pe amplasament (rețele electrice);

Sursa de finanțare: POR 2021-2027 –PRIORITATEA 5: O REGIUNE ACCESIBILĂ OS 3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere Acțiunea 5.2 – Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ) – Apel 2.

Valoarea obiectivului de investiție la faza PT este de 72.518.731,95 lei cu TVA 21% din care construcții-montaj (C+M) 57.074.609,02 lei cu TVA.

