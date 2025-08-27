Partida Hidro Mecanica Șugag – Poli Timișoara, mutată la Cugir! Meciul este sâmbătă, 30 august, în prima rundă a Ligii 3

Partida Hidro Mecanica Șugag – Poli Timișoara a fost mutată la Cugir! Meciul este sâmbătă, 30 august, în prima rundă a Ligii 3

Partida dintre Hidro Mecanica Șugag și Poli Timișoara, contând pentru prima etapă din Seria 7 a Ligii 3, a fost mutată pe „Arena CSO” din Cugir, urmând să se dispute sâmbătă, 30 august, la ora 18.00.

Astfel, nou-promovata de pe Valea Sebeșului nu va putea evolua acasă, în fața fanilor, la meciul de debut în eșalonul terț, cu toate că stadionul din Șugag a fost omologat în această pauză competițională pentru a găzdui partide de pe a treia scenă fotbalistică. La baza acestei modificări stă faptul că la partida din runda inaugurală și-a anunțat prezența un grup numeros de suporteri ai „alb-violeților”, circa 200 de fani, iar Jandarmeria, din motive de Securitate, nu și-a dat acceptul ca partida să se desfășoare la Șugag.

Gruparea „alb-verzilor” are parte de o confruntare de gală la prima reprezentație pe a treia scenă, întâlnind o formație de tradiție a fotbalului autohton, Știința Poli Timișoara – pregătită de Dan Alexa, oponent care vizează promovarea în Liga 2. Tot în aceeași zi, pe „Cetate”, va fi derby „de Alba” între CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir.

În același context, precizăm faptul că Adorian Himcinschi va figura în acte ca antrenor principal al Hidro Mecanicii Șugag în campionatul ce stă să înceapă. În vară, pe banca tehnică a fost instalat Ionuț Neag, care este ajutat de Marius Neagu.

