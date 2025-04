Părintele Conf. dr. William Bleiziffer, din clerul Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a încetat din viață la doar 52 de ani

Părintele William Victor Alexandru Bleiziffer, din clerul Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a trecut la casa Tatălui ceresc, la doar 52 de ani.

Duminică, 6 aprilie, Părintele William va fi depus în Catedrala Arhiepiscopală Majoră Sfânta Treime din Blaj, urmând ca luni, 7 aprilie, de la ora 19:00, să aibă loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră Sfânta Treime din Blaj slujba de priveghere.

Marți, 8 aprilie, ⁠ora 10.00, Catedrala Arhiepiscopală Majoră Sfânta Treime din Blaj – Sfânta Liturghie Arhierească, urmată de slujba de înmormântare.

Părintele William s-a născut în 16 mai 1972, la Blaj, într-o familie catolică. A urmat școala generală și liceul în orașul natal. În 1990 a fost admis la Institutul Teologic Greco-Catolic de Grad Universitar din Blaj, făcând parte din prima promoție de candidați la preoție de după anul 1948. În 1993 a obținut o bursă de studii la Roma, unde și-a perfecționat pregătirea filosofică și teologică la Universitatea Pontificală „Gregoriana” (1993-1997). De asemenea, a urmat programul de master în drept canonic răsăritean la Institutul Pontifical Oriental din Roma (1997-1999). În 21 septembrie 2015, a obținut diploma de doctor în teologie la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din București.

După căsătorie, a fost hirotonit preot în Catedrala Blajului, la 25 martie 2001, de Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Întâistătătorul Bisericii Greco-Catolice din România. Activitatea pastorală, în calitate de administrator al Parohiei Blaj-Veza (2003- 2022), a fost însoțită de îndeplinirea a numeroase alte misiuni bisericești: vicar judecătoresc al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș (2003-2013); membru al Colegiului Consultorilor eparhiali (2003-2013); cancelar al Curiei Arhiepiscopiei Majore (2006-2013); notar al Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică (2006-2013); președinte al Tribunalului Ordinar al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică (2007-2013); membru al Comisiei Sinodale pentru redactarea Dreptului Particular (2006-2025); redactor pentru emisiunile religios-culturale ale Radio Blaj (2001-2025); responsabil cu învăţământul preuniversitar al Mitropoliei din Blaj (2001-2005); membru în Consiliul Director Caritas Mitropolitan Blaj (2005-2010); promotor Justitiae în cauza de beatificare a Servei lui Dumnezeu Mureșan Maria Sofia, Eparhia Cluj-Gherla (2022-2025); traducător oficial în Cauza de beatificare a Servului lui Dumnezeu Dumitru Matei, Dieceza de Iași (2022- 2024).

Activitatea academică

Părintele William Bleiziffer s-a remarcat, de asemenea, printr-o prestigioasă și competentă activitate academică, recunoscută pe plan național și internațional, în cadrul Departamentului Blaj al Facultății de Teologie Greco-Catolică, din Universitatea Babeș-Bolyai. În calitate de asist. univ. (1999-2003), lect. univ. (2003-2017) și conf. univ. dr. (2017-2025), a predat cursurile de Drept Canonic, Teologie Pastorală și Administrație Bisericească.

În 18 ianuarie 2022 și-a susținut teza de abilitare, care îi conferea posibilitatea de a coordona lucrări de doctorat. Contribuțiile sale valoroase la aprofundarea dreptului canonic răsăritean s-au concretizat în publicarea a cinci cărți științifice, a peste 80 de studii și articole. A coordonat 11 volume colective, a participat la multe simpozioane și conferințe naționale și internaționale, având un rol semnificativ la redactarea dreptului particular al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

În paralel cu activitatea la catedră, a fost secretar de redacție al revistelor Cultura Creștină (2002-2006) și Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Catholica (2015-2025), precum și referent la revista Annales Universitatis Apulensis. Series Historica și la Editura Didactică şi Pedagogică (2019) pentru manualele de religie greco-catolică.

A fost membru în diverse asociații profesionale și științifice: membru fondator al Filialei românești a Societății Internaționale Sfântul Toma de Aquino (din 2003); membru în consiliul științific al Institutului de Istorie Eclezială „Nicolae Bocșan” din Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (2016); membru al Comisiei Sinodale pentru redactarea dreptului particular al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică (2006-2013); membru fondator al Asociației Canoniștilor Români (din 2013); membru al Centrului de Studii și Cercetări de Frontieră în Teologie (din 2022); membru al Society for the Law of the Eastern Churches (din 2010); membru al Centrul de Studii Patristice și Literatură Creștină Antică (din 2019); membru al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (din 2024).

Plini de recunoștință pentru slujirea sa devotată, îl însoțim cu rugăciunile noastre, cerând Domnului să îl răsplătească cu fericirea cerească! Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureșan, alături de Preasfinția Sa Cristian Crișan și de întreaga Arhieparhie de Alba Iulia și Făgăraș, împreună cu Facultatea de Teologie Greco-Catolică își exprimă apropierea sufletească față de familia îndurerată.

Informațiile referitoare la slujba de priveghi și înmormântare sunt următoarele:

Foto: Arhieparhia Greco catolică de Alba Iulia și Făgăraș

