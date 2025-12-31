Pană MAJORĂ de CURENT în zona Aiud: Mai multe localități în beznă în ajun de Anul Nou 2026

O pană majoră de curent afectează miercuri, 31 decembrie 2025, în ajun de Anul Nou 2026, mai multe localități din zona Aiud.

Nouă localități din zona Aiudului au rămas în beznă începând cu ora 18.00. În momentul de față, termenul de remediere a defecțiunilor este momentan indisponibil.

Lista localităților afectate de pana de curent

Sat: PETELCA, Strada: PRINCIPALA

Sat: CAPUD, Strada: PRINCIPALA

Sat: CAPUD, Strada: VIILOR

Sat: BELDIU, Strada: PRINCIPALA

Loc: RADESTI, Strada: PRINCIPALA

Loc: RADESTI, Strada: ULITA NOUA

Loc: RADESTI, Sat: MESCREAC, Strada: PRINCIPALA

Loc: RADESTI, Sat: LEORINT, Strada: CAMPULUI

Loc: RADESTI, Sat: LEORINT, Strada: PRINCIPALA

Loc: AIUD, Strada: T.VLADIMIRESCU

Sat: SANCRAI, Strada: ANDREI MURESANU

Sat: SANCRAI, Strada: AVANTULUI

Sat: SANCRAI, Strada: CIOCARLIEI

Sat: SANCRAI, Strada: DOINEI

Sat: SANCRAI, Strada: OGORULUI

Sat: SANCRAI, Strada: PAUNULUI

Sat: GARBOVITA, Strada: PRINCIPALA

Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: AIUDULUI

Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: ALBINEI

Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: DACILOR

Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: GHEORGHE BARITIU

Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: GRUISOAREI

Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: HAIDUCILOR

Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: PIATRA CRAIULUI

Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: PRIMAVERII

Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: RANDUNELELOR

Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: STEJARULUI

Sat: GARBOVA DE JOS, Strada: ALUNELULUI

Sat: GARBOVA DE JOS, Strada: CAPRIOAREI

Sat: GARBOVA DE JOS, Strada: DN1

Sat: GARBOVA DE JOS, Strada: GHEORGHE ASACHI

Sat: GARBOVA DE JOS, Strada: GHEORGHE BARITIU

Sat: GARBOVA DE JOS, Strada: MIERLEI

Sat: GARBOVA DE JOS, Strada: MOVILEI

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI