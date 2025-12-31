Pană MAJORĂ de CURENT în zona Aiud: Mai multe localități în beznă în ajun de Anul Nou 2026
O pană majoră de curent afectează miercuri, 31 decembrie 2025, în ajun de Anul Nou 2026, mai multe localități din zona Aiud.
Nouă localități din zona Aiudului au rămas în beznă începând cu ora 18.00. În momentul de față, termenul de remediere a defecțiunilor este momentan indisponibil.
Lista localităților afectate de pana de curent
Sat: PETELCA, Strada: PRINCIPALA
Sat: CAPUD, Strada: PRINCIPALA
Sat: CAPUD, Strada: VIILOR
Sat: BELDIU, Strada: PRINCIPALA
Loc: RADESTI, Strada: PRINCIPALA
Loc: RADESTI, Strada: ULITA NOUA
Loc: RADESTI, Sat: MESCREAC, Strada: PRINCIPALA
Loc: RADESTI, Sat: LEORINT, Strada: CAMPULUI
Loc: RADESTI, Sat: LEORINT, Strada: PRINCIPALA
Loc: AIUD, Strada: T.VLADIMIRESCU
Sat: SANCRAI, Strada: ANDREI MURESANU
Sat: SANCRAI, Strada: AVANTULUI
Sat: SANCRAI, Strada: CIOCARLIEI
Sat: SANCRAI, Strada: DOINEI
Sat: SANCRAI, Strada: OGORULUI
Sat: SANCRAI, Strada: PAUNULUI
Sat: GARBOVITA, Strada: PRINCIPALA
Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: AIUDULUI
Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: ALBINEI
Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: DACILOR
Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: GHEORGHE BARITIU
Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: GRUISOAREI
Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: HAIDUCILOR
Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: PIATRA CRAIULUI
Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: PRIMAVERII
Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: RANDUNELELOR
Sat: GARBOVA DE SUS, Strada: STEJARULUI
Sat: GARBOVA DE JOS, Strada: ALUNELULUI
Sat: GARBOVA DE JOS, Strada: CAPRIOAREI
Sat: GARBOVA DE JOS, Strada: DN1
Sat: GARBOVA DE JOS, Strada: GHEORGHE ASACHI
Sat: GARBOVA DE JOS, Strada: GHEORGHE BARITIU
Sat: GARBOVA DE JOS, Strada: MIERLEI
Sat: GARBOVA DE JOS, Strada: MOVILEI
