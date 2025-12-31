Până la ce oră ai dreptul să faci gălăgie în noaptea de Revelion: Recomandări practice pentru o petrecere fără probleme

Noaptea de Revelion este momentul în care mulți români petrec, ascultă muzică la maximum și se bucură de revelion, însă legea românească prevede intervale clare în care deranjarea liniștii publice prin zgomot este interzisă, inclusiv în noaptea de revelion, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi semnificative sau alte sancțiuni.

Orele de liniște și limitele zgomotului în noaptea de revelion 2025

Conform legislației în vigoare din România, respectiv Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, există intervale orare stabilite în care producerea de zgomot de orice natură – inclusiv muzică dată la maximum – este considerată contravenție.

Potrivit acestei legi, tulburarea liniștii locuitorilor este interzisă între orele 22:00 și 08:00, precum și în intervalul 13:00–14:00, indiferent de motivul zgomotului produs în localurile sau sediile persoanelor fizice ori în orice loc din imobile cu destinația de locuințe ori în imediata vecinătate a acestora.

Aceste intervale se aplică și în noaptea de revelion, ceea ce înseamnă că, deși petrecerile și festivitățile sunt la apogeu, muzica la volum ridicat sau orice alt zgomot intens nu ar trebui făcut după ora 22:00 și înainte de ora 08:00, dacă afectează liniștea locuitorilor.

Ce prevede legea 61/1991 despre deranjarea liniștii publice

Legea 61/1991 prevede că orice persoană care „tulbură, fără drept, liniștea locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă” poate fi sancționată. În mod special, tulburarea liniștii între orele 22:00 și 08:00 este inclusă în categoria contravențiilor, astfel că la revelion aceste reguli se mențin, indiferent de specificul petrecerii sau al sărbătorii.

Această lege acoperă și organizarea de petreceri cu caracter privat și folosirea aparaturii muzicale la intensitate mare care poate tulbura liniștea locuitorilor, fie că este vorba de bloc, casă, spațiu deschis sau alte locații în apropierea locuințelor.

Sancțiuni pentru gălăgie după orele de liniște în revelion

Respectarea orelor de liniște este esențială pentru conviețuirea socială, iar nerespectarea acestora atrage amenzi conform legislației în vigoare. Conform surselor juridice privind anul 2025, cei care produc zgomot deranjant în intervalele interzise pot primi amenzi între 500 și 1.500 de lei pentru încălcarea orelor de liniște, iar sancțiunile pot crește în funcție de repetarea contravenției.

De asemenea, în proiectele legislative recente se discută despre majorarea amenzilor pentru tulburarea liniștii publice, inclusiv pentru organizarea de petreceri zgomotoase, cu sancțiuni ce ar putea ajunge chiar la 12.000 de lei în unele cazuri și chiar ore de muncă în folosul comunității pentru recidiviști, deși astfel de prevederi trebuie să fie adoptate definitiv și publicate în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

Ce trebuie să știi de revelion dacă vrei să asculți muzică

Chiar dacă noaptea de revelion este un moment de sărbătoare, legea nu face excepții de la orele de liniște pentru petreceri private sau muzică la maximum. Astfel:

-nu este permisă gălăgia după ora 22:00 dacă deranjează vecinii sau locuitorii din zonă;

-muzica, strigătele, larma sau alte sunete produse la volum ridicat după această oră pot fi considerate contravenții;

-autoritățile pot aplica sancțiuni, inclusiv amenzi, dacă sunt sesizate de vecini sau dacă constatările se fac în urma unei reclamații oficiale;

Recomandări practice pentru revelion fără probleme

Pentru a te bucura de revelion fără a încălca legea:

-organizează petrecerile astfel încât zgomotul să nu deranjeze alți locuitori după ora 22:00;

-discută cu vecinii dacă intenționezi să faci un eveniment zgomotos;

-dacă ai îndoieli legate de limitele legale, consultă Legea 61/1991 și eventual un consilier juridic;

-respectă atât intervalele de liniște de noapte, cât și cele de zi (13:00–14:00) dacă petrecerea continuă și în ziua de 1 ianuarie.

