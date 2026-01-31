Ştirea zilei

Pacient cu tumoare cerebrală obține în justiție tratament gratuit cu un medicament foarte scump: „Orice întârziere poate avea consecințe deosebit de grave cu privire la sănătate, punând în pericol chiar dreptul la viaţă”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Pacient cu tumoare cerebrală obține în justiție tratament gratuit cu un medicament foarte scump: „Orice întârziere poate avea consecințe deosebit de grave cu privire la sănătate, punând în pericol chiar dreptul la viaţă”

Instanțele de judecată continuă să aprobe cereri de ordonanțe președințiale pentru obligarea instituțiilor statului să asigure tratamente unor bolnavi de cancer. O astfel de hotărâre a fost pronunțată în 29 decembrie 2025, la solicitarea unui bărbat care suferă de o tumoare cerebrală. Acesta a solicitat obligarea Guvernului României, a Ministerului Sănătății și a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale să asigure, pe bază de prescripţie medicală, în regim de compensare 100% (fără contribuţie personală), a unei combinațiii de două medicamente cu denumirea comercială Avastin.

„Reclamantul, în prezent în vârstă de 61 de ani, este asigurat în sistemul public de sănătate şi în luna august 2024, în urma investigaţiilor medicale efectuate – RMN cerebral cu substanţă de contrast, a fost diagnosticat cu glioblastom G4, stadiu IV (tumoare cerebrală malignă, C719/I44 – multiple leziuni). La data de 05.08.2024 a avut loc confirmarea diagnosticului: Glioblastom G4, stadiu IV RTE (rapid transformant evolutiv), pacientul prezentând un deficit motor al membrului superior drept la momentul diagnosticului. Tratamentul aplicat a constat în chimioterapie sistemică şi radioterapie.

Evoluţia imagistică – RMN-ul cerebral efectuat în mai 2025 a evidenţiat o progresie tumorală. RMN-ul cerebral efectuat în octombrie 2025 a evidenţiat un status staţionar numeric şi dimensional. Tratamentul actual oncologic prescris de medicul primar oncologie medicală include continuarea chimioterapiei”, se precizează în acțiunea pacientului.

Glioblastomul are un prognostic rezervat, iar pacientul prezintă atât aspecte favorabile, cât şi nefavorabile. „Justificarea combinației de Irinotecan şi Bevacizumab este dată în primul rând de contextul clinic al pacientului. Aplicabilitatea acestei combinații de medicamente în cazul reclamantului este dată de răspunsul observat în documentele medicale: evoluţie favorabilă: status imagistic: staţionar numeric şi dimensional (octombrie 2025), Reducere discretă a edemului vasogenic perilezionar, glioblastom multilocular în uşoară involuţie numerică, dar şi de lipsa alternativelor superioare pentru această boală agresivă.

Această combinaţie reprezintă un standard de îngrijire pentru glioblastomul recurent şi este susţinută de ghiduri internaţionale şi practică clinică bazată pe evidenţă”, a mai susținut pacientul, care a precizat că este pensionar și nu are posibilitățile financiare de achiziție a medicamentului care are un preț de 5.000 de lei pentru un flacon.

Medicamentul Avastin este inclus pe Lista de medicamente compensate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, iar pacienţii beneficiază de compensare 100% (gratuit), pentru următoarele indicaţii terapeutice oncologice: cancer colorectal, cancer bronho-pulmonar, cancer renal, neoplasm ovarian epitelial, iar pentru celelalte tipuri de cancer, prescripţia medicamentului este în regim „off label”.

Magistratul de la Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea pacientului, în contextul în care „orice întârziere poate avea consecințe deosebit de grave cu privire la sănătatea reclamantului, punând în pericol chiar dreptul la viaţă al acestuia”.

„La o primă analiză și strict la nivel de aparență, se reține, afectarea drepturilor fundamentale ale pacientului reclamant într-o manieră suficient de gravă pentru a se dispune, cu caracter provizoriu, o anumită conduită în sarcina pârâților, în contextul stării de sănătate a reclamantului și a recomandării medicilor de oncologie medicală a regimul terapeutic. (…)

Pârâții nu pot să invoce lipsa de fonduri sau resurse ca scuză pentru a nu onora o obligație legală relativă la planificarea, iniţierea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea cancerului, obligație strâns legată de necesitatea de a asigura protecţia practică şi efectivă a dreptului garantat de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului și de a evita atingerea dreptului reclamantului la ocrotirea sănătății și chiar la viață”, a precizat judecătorul.

Hotărârea este executorie, ceea ce înseamnă că pacientul cu tumoare cerebrală poate beneficia de tratamentul prescris de medic.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Echipe din 5 județe la Alba Iulia la o importantă competiție regională de robotică pentru copii și adolescenți: În concurs, idei și soluții inspirate din modul în care oamenii pun în valoare trecutul

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 9 ore

în

31 ianuarie 2026

De

Echipe din 5 județe la Alba Iulia la o importantă competiție regională de robotică pentru copii și adolescenți: În concurs, idei și soluții inspirate din modul în care oamenii pun în valoare trecutul Municipiul Alba Iulia găzduiește, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Regionala FIRST LEGO League Challenge – Alba Iulia, un eveniment dedicat educației STEM (știință, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

30 ianuarie 2026

De

Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut loc vineri, în jurul orei 12.50, între localitățile Cut și Câlnic. O persoană ar fi rămas încarcerată într-un autoturism. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru descarcerare si prim ajutor medical la un accident rutier produs […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | INCENDIU pe DN1, aproape de intrarea pe autostrada A10: O mașină arde ca o torță. O femeie care a suferit un atac de panică, asistată medical

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

30 ianuarie 2026

De

VIDEO | INCENDIU pe DN1, aproape de intrarea pe autostrada A10: O mașină arde ca o torță. O femeie care a suferit un atac de panică, asistată medical Pompierii din Aiud intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la intrare pe A10. Flăcările se manifestă la o mașină, cu ardere generalizată la întreg autoturismul.  O femeie […]

Citește mai mult