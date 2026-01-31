Pacient cu tumoare cerebrală obține în justiție tratament gratuit cu un medicament foarte scump: „Orice întârziere poate avea consecințe deosebit de grave cu privire la sănătate, punând în pericol chiar dreptul la viaţă”

Instanțele de judecată continuă să aprobe cereri de ordonanțe președințiale pentru obligarea instituțiilor statului să asigure tratamente unor bolnavi de cancer. O astfel de hotărâre a fost pronunțată în 29 decembrie 2025, la solicitarea unui bărbat care suferă de o tumoare cerebrală. Acesta a solicitat obligarea Guvernului României, a Ministerului Sănătății și a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale să asigure, pe bază de prescripţie medicală, în regim de compensare 100% (fără contribuţie personală), a unei combinațiii de două medicamente cu denumirea comercială Avastin.

„Reclamantul, în prezent în vârstă de 61 de ani, este asigurat în sistemul public de sănătate şi în luna august 2024, în urma investigaţiilor medicale efectuate – RMN cerebral cu substanţă de contrast, a fost diagnosticat cu glioblastom G4, stadiu IV (tumoare cerebrală malignă, C719/I44 – multiple leziuni). La data de 05.08.2024 a avut loc confirmarea diagnosticului: Glioblastom G4, stadiu IV RTE (rapid transformant evolutiv), pacientul prezentând un deficit motor al membrului superior drept la momentul diagnosticului. Tratamentul aplicat a constat în chimioterapie sistemică şi radioterapie.

Evoluţia imagistică – RMN-ul cerebral efectuat în mai 2025 a evidenţiat o progresie tumorală. RMN-ul cerebral efectuat în octombrie 2025 a evidenţiat un status staţionar numeric şi dimensional. Tratamentul actual oncologic prescris de medicul primar oncologie medicală include continuarea chimioterapiei”, se precizează în acțiunea pacientului.

Glioblastomul are un prognostic rezervat, iar pacientul prezintă atât aspecte favorabile, cât şi nefavorabile. „Justificarea combinației de Irinotecan şi Bevacizumab este dată în primul rând de contextul clinic al pacientului. Aplicabilitatea acestei combinații de medicamente în cazul reclamantului este dată de răspunsul observat în documentele medicale: evoluţie favorabilă: status imagistic: staţionar numeric şi dimensional (octombrie 2025), Reducere discretă a edemului vasogenic perilezionar, glioblastom multilocular în uşoară involuţie numerică, dar şi de lipsa alternativelor superioare pentru această boală agresivă.

Această combinaţie reprezintă un standard de îngrijire pentru glioblastomul recurent şi este susţinută de ghiduri internaţionale şi practică clinică bazată pe evidenţă”, a mai susținut pacientul, care a precizat că este pensionar și nu are posibilitățile financiare de achiziție a medicamentului care are un preț de 5.000 de lei pentru un flacon.

Medicamentul Avastin este inclus pe Lista de medicamente compensate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, iar pacienţii beneficiază de compensare 100% (gratuit), pentru următoarele indicaţii terapeutice oncologice: cancer colorectal, cancer bronho-pulmonar, cancer renal, neoplasm ovarian epitelial, iar pentru celelalte tipuri de cancer, prescripţia medicamentului este în regim „off label”.

Magistratul de la Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea pacientului, în contextul în care „orice întârziere poate avea consecințe deosebit de grave cu privire la sănătatea reclamantului, punând în pericol chiar dreptul la viaţă al acestuia”.

„La o primă analiză și strict la nivel de aparență, se reține, afectarea drepturilor fundamentale ale pacientului reclamant într-o manieră suficient de gravă pentru a se dispune, cu caracter provizoriu, o anumită conduită în sarcina pârâților, în contextul stării de sănătate a reclamantului și a recomandării medicilor de oncologie medicală a regimul terapeutic. (…)

Pârâții nu pot să invoce lipsa de fonduri sau resurse ca scuză pentru a nu onora o obligație legală relativă la planificarea, iniţierea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea cancerului, obligație strâns legată de necesitatea de a asigura protecţia practică şi efectivă a dreptului garantat de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului și de a evita atingerea dreptului reclamantului la ocrotirea sănătății și chiar la viață”, a precizat judecătorul.

Hotărârea este executorie, ceea ce înseamnă că pacientul cu tumoare cerebrală poate beneficia de tratamentul prescris de medic.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI