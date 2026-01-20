Pachete alimentare în 2026 pentru aproape 600 de elevi dintr-un oraș din zona de munte din Alba: În ce constau
Pachete alimentare în 2026 pentru aproape 600 de elevi dintr-un oraș din zona de munte din Alba
Primăria Câmpeni a lansat, în 16 ianuarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare a furnizării de pachete alimentare pentru elevii școlii gimnaziale din localitate și de la subunitățile acesteia.
Prin HG 1171/2025 la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar se instituie Programul Național „Masă sănătoasă“, derulat pe perioada desfășurării cursurilor școlare din anul 2026.
În baza acestui program, Primăria Câmpeni derulează achiziţionarea de pachete alimentare care se vor distribui zilnic, către un număr de 591 de copii.
În fiecare zi de distribuire pachetele alimentare vor consta într-un sandvich și un fruct.
Sunt luate în calcul în total 172 de zile de distrbuire a pachetelor alimentare pentru elevi, ceea ce înseamnă că este nevoie de 101.652 de pachete.
Varianta de pachet alimentar va fi schimbată zilnic.
Valoarea totală estimată a achiziției este de 1.386.163 de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 18 februarie 2026.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
