Păcănelele, interzicere amânată în Alba Iulia! Decizie de ultimă oră în Consiliul Local

Un proiect de hotărâre privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc pe raza municipiului Alba Iulia, precum și aprobarea regulamentului pentru emiterea autorizațiilor de funcționare pentru jocurile de tip loto tradițional și pariuri sportive, a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de luni, 29 iunie 2026.

Proiectul de hotărâre nu a fost, însă, adoptat de aleșii locali albaiulieni.

„Municipiul Alba Iulia va avea un rol de control şi conformare, asigurându-se că nicio licenţă expirată sau autorizație de exploatare a jocurilor de noroc nu va fi reînnoită. Schimbările preconizate prin adoptarea acestui proiect de hotărâre vizează transformarea mediului urban și social, reducerea poluării vizuale cauzate de ecranele LED şi autocolantele agresive, redând oraşului un aspect mai curat şi civilizat.

Închiderea sălilor de jocuri de noroc va da posibilitatea deschiderii altor afaceri care vor oferi servicii de calitate (cafenele, saloane de înfrumusețare, cabinete medicale, centre educaţionale etc), crescând valoarea imobiliară a zonelor respective”, se arăta în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, semnat de primarul Gabriel Pleșa.

La propunerea consilierului local USR Dana Nanu, a fost amânată o decizie în această chestiune, documentul intrând în reexaminare.

În motivarea proiectului de hotărâre s-a arătat că dependența de jocurile de noroc este recunoscută drept o tulburare de comportament, cu efecte grave asupra sănătății mintale, vieții de familie și siguranței sociale.

Totodată, administrația locală a argumentat că limitarea acestor activități ar fi contribuit la reducerea impactului social negativ și la îmbunătățirea calității vieții în oraș.

„Pe raza municipiului Alba Iulia funcționează numeroase societăți care au ca obiect de activitate organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, așa cum sunt ele definite la art. 10 din OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.

Conform clasificărilor elaborate de Organizația Mondială a Sănătății, dependența de jocuri de noroc este recunoscută ca tulburare de comportament.

Aceasta poate produce:

*pierderea controlului;

*deteriorarea relațiilor familiale;

*afectarea sănătății psihice;

*risc suicidar;

*impact socio-economic sever.

Legiuitorul, prin O.U.G. nr. 7/2026, a preluat această realitate științifică în fundamentarea normei legale.

Concentrarea ridicată a operatorilor de jocuri de noroc în proximitatea zonelor rezidențiale și educaționale:

*normalizează comportamentul de tip gambling;

*reduce percepția riscului;

*crește probabilitatea inițierii timpurii;

*amplifică vulnerabilitatea financiară.

În contextul calificării legale a fenomenului drept risc social major, intervenția devine necesară și justificată. Municipiul Alba Iulia va avea un rol de control și conformare, asigurându-se că nicio licență expirată sau autorizație de exploatare a jocurilor de noroc nu va fi reînnoită.

Schimbările preconizate prin adoptarea acestui proiect de hotărâre vizează transformarea mediului urban și social, reducerea poluării vizuale cauzate de ecranele LED și autocolantele agresive, redând orașului un aspect mai curat și civilizat.

Închiderea sălilor de jocuri de noroc va da posibilitatea deschiderii altor afaceri care vor oferi servicii de calitate (cafenele, saloane de înfrumusețare, cabinete medicale, centre educaționale etc.), crescând valoarea imobiliară a zonelor respective.

Interzicerea jocurilor de noroc va conduce la scăderea numărului de persoane cu comportament antisocial sau infracțional, la reducerea incidenței dependenței de jocuri și a patologiilor asociate (depresie, anxietate, tendințe suicidale), la diminuarea cazurilor de abandon familial, neglijare a minorilor și violență domestică cauzate de pierderile financiare masive la „păcănele”.

Fondurile care ieșeau din economia locală către marii operatori de jocuri vor rămâne în buzunarele cetățenilor, fiind direcționate spre consumul local sustenabil (comerț, servicii, economisire).

Jocurile de noroc tind să afecteze disproporționat persoanele cu venituri mici, eliminarea lor funcționează ca o măsură de protecție a celor mai vulnerabili cetățeni.

Proiectul nu este împotriva unor afaceri, ci pentru demnitatea cetățenilor municipiului Alba Iulia, pe termen lung preconizând o reducere a costurilor sociale (cheltuieli cu asistența socială, programe de reabilitare, intervenții ale poliției locale).

Măsura interdicției generale îndeplinește cumulativ condițiile testului de proporționalitate.

Protejarea sănătății publice, a familiei, a copilului și a echilibrului social – obiective recunoscute de O.U.G. nr. 7/2026.

Măsurile parțiale (limitări orare, distanțe minime, restricții punctuale) nu elimină expunerea sistemică și efectele cumulative. Experiența practică demonstrează caracterul insuficient al acestora.

Ingerința în libertatea economică este justificată de:

*existența unui interes public major;

*caracterul adictiv al activității;

*impactul social sistemic;

*obligația de prevenție”, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre amintit.

Ce prevede Regulamentul pentru emiterea autorizației de funcționare pentru desfășurarea jocurilor de noroc de tip loto tradițional și pariuri sportive pe raza Municipiului Alba Iulia

„Regulamentul pentru emiterea autorizației de funcționare pentru desfășurarea jocurilor de noroc de tip loto tradițional și pariuri sportive pe raza Municipiului Alba Iulia” stabilește normele pentru emiterea anuală, prin hotărâre a Consiliului Local, a autorizației de funcționare necesare desfășurării jocurilor de noroc de tip loto tradițional și pariuri sportive în Municipiul Alba Iulia.

Taxa stabilită pentru emiterea autorizației în anul 2026 este de 500 lei/mp/an, se achită în termen de 30 de zile de la emitere și constituie venit la bugetul local.

Pentru obținerea documentului, operatorii economici trebuie să depună o documentație completă ce include certificate de înregistrare, licențe specifice, acte doveditoare ale spațiului și dovezi privind achitarea datoriilor fiscale.

În incinta unităților autorizate este strict interzisă amplasarea aparatelor de tip slot-machine sau desfășurarea altor jocuri de noroc nespecificate, nerespectarea regulii ducând la anularea autorizației.

În plus, locațiile specializate nu pot fi situate în vecinătatea instituțiilor de învățământ, cultură, sănătate ori culte religioase și nici în spații care ar putea obstrucționa traficul sau liberul acces.

Regulamentul poate fi văzut AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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