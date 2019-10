(P) S-a inventat lanterna fără baterii, alimentată cu apă minerală, suc sau urină!

Motivate de urmările unui seism puternic, din septembrie 2017, două studente de la Universitatea Tehnică din Monterrey (Mexic), Daniela Carrillo și Jimena Solis, au creat o lanternă care nu are nevoie de baterii, numită Emergency Light.

Emergency Light este o lanternă care nu are nevoie de baterii alcaline, dăunătoare mediului, ci se alimentează din lichide bogate în sodiu, precum sucuri, apă minerală sau chiar urină.

„După cutremurul de acum doi ani din Mexic, multă lume a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. De aceea, ne-am propus să creăm un dispozitiv care să le vină în ajutor în caz de calamități naturale. De aici, ideea de a crea o lanternă de urgență”, a explicat Jimena Solis.

Acest proiect caută să fie o alternativă prietenoasă cu mediul înconjurător, dat fiind că bateriile alcaline se descompun în mii de ani odată ajunse în sol. În plus, lanternele create de cele două studente mexicane sunt construite din materiale reciclate, precum stica, metalul și elemente biodegradabile.

„Unul din principalele noastre obiective a fost să evităm folosirea de materiale care ar putea contamina mediul. De aceea, ne-am concentrat pe realizarea de prototipuri cu componente care să fie în acord cu filosofia produsului”, a spus și Daniela Carrillo.

Daniela și Jimena sunt studente la Inginerie, Inovare și Dezvoltare Sustenabilă la Universitatea Tehnică din Monterrey și au fost ajutate în acest poriect de profesorii Adrian Diaz și Samuel Rosas.

Lanterna a fost lansată la Săptămâna Inovației Universității Tehnice din Monterrey și principiul de funcționare este prin transferul de electroni dintr-un material în altul.

Cu o încărcare de doar 30 de mililitri de lichid, lanterna are o durată de funcționare de până la 15 zile. Această cantitate poate fi obținută dintr-un singur „drum” la WC, în cazul în care decidem să folosim urina drept combustibil.

Seismul din 19 septembrie 2017 a avut o magnitudine de 7.1 și a lăsat peste 4,8 milioane de oameni în beznă în Ciudad de Mexico, Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero și Tlaxcala.

Deocamdată lanterna studentelor din Mexic încă nu se produce la scară largă, dar ideea de la care a pornit invenția lor este una care ar trebui să preocupe pe toată lumea. O lanternă este indispensabilă în caz de calamități, precum cutremurul.

În astfel de situații, o lanternă te poate ajuta enorm și poate face diferența uneori între viață și moarte. Lanterna te poate ajuta să-ți găsești drumul prin întuneric sau te poate ajuta să găsești persoane aflate în dificultate mult mai ușor. Chiar și găsirea unui obiect anume într-un moment în care s-a luat curentul este o misiune imposibilă dacă nu ai la dispoziție o lanternă.

