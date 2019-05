(P) Președintele partidului PRO România, Victor Ponta, la Alba Iulia, dialog cu Horațiu Florea

Victor Ponta este o forta care parca nu se opreste niciodata. Am profitat de vizita lui la Alba Iulia si l-am provocat la o discutie in stil domol, ardelenesc despre PRO Romania, despre votul din 26 mai si despre lucrurile bune ce le-a facut si pentru judetul Alba.

In timpul Guvernului Ponta a fost deschisa fabrica Daimler (Star Transmission), fiind una dintre primele companii care si instruieste tineri in profesii tehnice, a semnat si a adus fonduri pentru Proiectul Autostrada Sebes-Turda, de asemenea si industria agroalimentara a reusit sa se dezvolte foarte mult in judet datorita reducerii TVA-ului si a impozitului pe dividende.

Asa cum Victor Ponta nu a uitat de judetul Alba in timpul guvernarii, sa nu uitam nici noi ca este pe primul loc pe lista de candidati la alegerile din 26 mai, alaturi de Corina Cretu, aceasta fiind cel mai bun Comisar European ce il are Romania ca si reprezentant in Europa, si de alti candidati valorosi pentru tara noastra.

