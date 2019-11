(P) Paltonul – expresia eleganței feminine

Toamna – anotimpul în care frunzele copacilor descriu un tablou în culori pastelate – aduce cu ea și temperaturi mai scăzute, vânt și ploi, iar finalul anotimpului ne amintește de fiecare dată că se apropie sezonul rece, cu frig, ninsori și viscole, astfel că gândurile ne zboară la hainele groase de iarnă.

Iar dintre toate articolele de îmbrăcăminte pentru exterior, paltonul adună toate atuurile pentru a fi purtate de femei: căldură, stil, confort, eleganță.

Daca esti in cautare de inspiratie, noi ne-am gandit ca iti vei dori o noua rochie eleganta si feminina pentru toamna, o geanta cu adevarat sofisticata si sigur un nou palton cu personalitate pentru urmatoarele luni reci!

Alege un model călduros!

Scurte, lungi sau peste genunchi, confecționate din stofă, lână sau în amestec, piele naturală sau ecologică, tricotate sau din blană sintetică, paltoanele de dama pot fi purtate de reprezentantele sexului frumos la orice vârstă.

Cu rever sau fără, cu guler sau glugă detașabile sau nu, paltonul protejează împotriva intemperiilor. Negre, în carouri, într-o culoare sau în combinații tinerești ori în stil afro, cu imprimeuri imitând blana felinelor, paltoanele sunt preferatele designerilor toamna asta.

Alege paltonul potrivit!

Paltoanele cambrate scot în evidență bustul și talia celei ce îl îmbracă, așa cum și un palton închis cu cordon reliefează o silueta clepsidra. Pentru un aer ușor retro, există paltoanele largi, cu „umerii căzuți si paltonul intr-o culoare puternica sau cu imprimeu. Ideal pentru ținute de gală, casual, la birou sau pur și simplu pentru fiecare zi a sezonului rece, un palton bine croit nu trebuie să lipsească din garderoba unei femei.

„De unde ți-ai cumpărat paltonul acesta superb?” este întrebarea de pe buzele tuturor femeilor, atunci când văd un palton deosebit. Răspunsul este de obicei „de pe Fashion Days” , unde vei gasi o multime de modele de paltoane pentru orice stil.

Asorteaza paltonul cu geanta!

Gențile trebuie asortate cu încălțămintea, iar de aici rezultă și o mare varietate de forme, culori și dimensiuni. Pe https://www.fashiondays.ro/g/femei-/genti poti sa iti gasesti geanta potrivita pentru tine indiferent de preferinte.

Cele mai prețioase sunt gențile confecționate din piele naturală, dar valoarea unei poșete nu este dată neapărat de materialul din care este fabricată, ci de modul în care deținătoarea ei știe să o pună în lumină. În afara genților din piele naturală, paleta materialelor din care sunt confecționate poșetele mai include: piele ecologică sau înlocuitori dar și materiale textile, cu sau fără aplicații (ștrasuri, broderii etc.) sau inserții (fermoare, catarame etc.). Baretele de prindere pot fi din piele, înlocuitori sau materialul textil din care este confecționată poșeta, dar anul acesta sunt in trend și gențile cu bareta din lănțișoare, simple sau în combinație cu diverse materiale.

Robert Ghergu

sursa foto: fashion days.ro