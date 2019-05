(P) Fără hoție, construim spitale

În fiecare an, Ministrul Sănătății are la dispoziție peste 250 de milioane euro pentru investiții, dar PSD nu a construit niciun spital de la zero, în TOATE guvernările pe care le-a avut. În 2016, Guvernul Cioloș a deblocat proiectele spitalelor regionale din bani UE, dar acestea au fost abandonate de Guvernul PSD, imediat ce partidul lui Dragnea a preluat guvernarea. De ce? Pentru că banii europeni le era greu să-i mai fure.

Acest material a fost comandat de partidul Uniunea Salvați România (parte a alianței electorale “Alianța 2020 USR PLUS”) și realizat de operatorul economic Atelierul de Internet SRL. Cod unic de identificare: 41190006