„Ordonanța trenuleț” 2026: Ce prevede actul normativ. Reducerea impozitului pe cifra de afaceri și salarii înghețate

Guvernul urmează să adopte în următoarea ședință de guvern Ordonanța de Urgență, numită generic ,,Ordonanța trenuleț”.

Actul normativ reglementează mai multe măsuri printre care și reglementarea mai multor măsuri, precum valoarea salariului minim, termene pentru facturarea în E-Factura, reducerea impozitului pe cifra de afaceri, dar și reducerea sumelor forfetare pentru parlamentari și a sumelor pentru partide.

Documentul întocmit de Ministerul Finanțelor menține linia de austeritate adoptată în acest an. Pentru 2026, vor fi păstrate doar câteva măsuri de sprijin: scutirea de impozit pentru suma de 300 de lei din salariul minim, valabilă până la 1 iulie 2026, dată la care salariul minim va crește la 4.325 de lei, precum și acordarea tichetelor de sprijin pentru energie, în valoare de 50 de lei pe lună, destinate persoanelor vulnerabile, conform Antena 3 CNN.

Măsuri propuse de Guvern în Ordonanța trenuleț:

majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei.

punctul de amendă rămâne la aceeași valoarea până la data de 1 iulie 2026, când va fi majorat la 216,2 RON.

reducere IMCA (impozitul pe cifra de afaceri) la 0,5% de la 1 ianuarie 2026 (prevederile se aplică până la data de 31 decembrie 2026)

măsuri urgente pentru reducerea riscului privind neplata accizelor și TVA, datorate bugetului de stat, de către operatori economici care desfășoară activitate în domeniul comercializării produselor accizabile, cu preponderență produse energetice

în anul 2026 se implementează Programul naţional „Masă sănătoasă” finanţat de la bugetul de stat

majorarea punctului pentru serviciul medical la 6,5 lei este amânată pentru 1 ianuarie 2027. OUG prevede ca de la 1 ianuarie 2028 să crească la 8 lei.

suma forfetară pentru parlamentari se reduce cu 10%.

În anul 2026, subvenţia alocată partidelor politice se diminuează cu 10% faţă de nivelul acordat în anul 2025.

În anul 2026, sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei se diminuează cu 10% faţă de nivelul acordat în anul 2025.

Operatorii economici ai autorităților locale și centrale care au pierderi trebuie să prezinte planuri de reorganizare, restructurare şi redresare financiară, care trebuie transmise Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și spre informare Guvernului, anual, până la finele primului trimestru al anului. De asemenea, aceștia au obligaţia, anual, de a analiza și de a actualiza, după caz, tarifele şi taxele pe care le obţin din activitatea de bază, cu cel puţin rata anuală a inflaţiei pentru anul curent faţă de ultima actualizare a acestora.

Vocherele de energie de 50 lei/lună vor fi acordate și în perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026.

Se îngheață salariile în sistemul bugetar.

menţinerea în anul 2026 a nivelului drepturilor de hrană/indemnizaţiilor de hrană/tichetelor de masă/normelor de hrană şi altor drepturi de natură salarială similare aflate în plată la data de 31 decembrie 2025.

valoarea mesei calde acordate pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50% din timpul de lucru în subteran să nu depăşească suma de 35 lei net pentru fiecare zi lucrată, indiferent de salariul net lunar obţinut.

menţinerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificaţiilor şi a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2025.

Începând cu data de 1 ianuarie 2026 şi până la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2026, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna anterioară, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se alocă până cel târziu la data de 8 a lunii în curs sume corespunzătoare următoarelor cote:

a) 15% la bugetul local al județului; b) 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

c) 22% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice.

