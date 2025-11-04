Oracle, marea companie IT, ar urma să concedieze sute de angajați din România. Restructurarea vizează adaptarea la noile tehnologii și automatizare

Oracle ar urma să concedieze sute de angajați din România. Compania își adaptează echipa la noile cerințe tehnologice

Compania Oracle ar fi anunțat aproximativ 400 de angajați din România că vor fi concediați, potrivit unor informații apărute luni seara în mediul online.

Măsura ar face parte dintr-o strategie de restructurare a activității locale, ca urmare a avansului inteligenței artificiale și a înlocuirii treptate a forței de muncă umane cu soluții automatizate. În ultimele luni, mai multe companii, din România și din străinătate, au anunțat disponibilizări generate de același fenomen.

Până în prezent, Oracle nu a confirmat oficial această decizie.

Pe 10 septembrie 2025, compania anunța că veniturile din infrastructura cloud de inteligență artificială vor crește de la 18 miliarde de dolari în prezent la 144 de miliarde până în anul fiscal 2030, potrivit The Finance Story. În paralel, Oracle a început o serie de concedieri la nivel global, iar analiștii avertizau atunci că acesta ar putea fi doar începutul.

Deși Oracle nu a publicat un număr exact al posturilor desființate, rapoartele din industrie estimează peste 3.000 de locuri de muncă pierdute în SUA, Canada, India, Filipine și alte țări.

În România, Oracle România SRL a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 963,5 milioane lei și un profit net de 8,6 milioane lei, față de 1,8 milioane lei în 2023, potrivit Termene.ro. Compania a avut însă 27 de angajați mai puțini decât în anul anterior, ajungând la 2.091 de salariați.

