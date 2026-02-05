Ora de vară 2026 | Când va avea loc trecerea de la ora de iarnă la ora de vară în acest an: De ce unele țări au renunțat la ajustarea sezonieră a fusului orar
Când va avea loc trecerea de la ora de iarnă la ora de vară în acest an: De ce unele țări au renunțat la ajustarea sezonieră a fusului orar
În noaptea de 28 spre 29 martie 2026 va avea loc schimbarea orei, astfel că ceasurile vor fi date înainte cu o oră, ora 03:00 devenind ora 04:00, astfel marcându-se trecerea la ora de vară. Această ajustare sezonieră presupune alinierea timpului oficial la fusul orar standard, ceea ce determină nopți mai scurte și zile mai lungi.
Pe măsură ce zilele vor fi mai lungi, iar nopțile se vor scurta înseamnă că se va apropia momentul în care vom trece la ora de vară. Deși la nivel european au existat demersuri pentru renunțarea la acest sistem, România îl va păstra și în 2026, iar în cele ce urmează vom explica de ce se schimbă ora, când are loc trecerea și ce efecte poate avea asupra noastră.
Chiar dacă durata zilei nu crește, după trecerea la ora de vară lumina naturală este prezentă mai mult timp în după-amiaza și seara, iar nopțile par mai scurte.
Ora de vară 2026
România va trece la ora de vară în ultimul weekend din martie, în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 va deveni 04:00. Această schimbare marchează începutul perioadei de vară, când programul oficial se aliniază la fusul orar standard, iar zilele sunt percepute ca fiind mai lungi, în timp ce nopțile devin mai scurte. Trecerea la ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră a timpului oficial, menită să optimizeze utilizarea luminii naturale.
Istoria orei de vară în România
Conceptul de schimbare sezonieră a orei a apărut la începutul secolului XX, în timpul Primului Război Mondial, ca o măsură de economisire a combustibilului, în special a cărbunelui folosit pentru iluminat. Măsura a fost adoptată rapid în mai multe țări europene, precum Marea Britanie, Belgia, Franța, Italia, Olanda, Danemarca și Portugalia.
În România, ora de vară a fost aplicată pentru prima dată în 1932, ca metodă de valorificare mai eficientă a luminii naturale și de reducere a consumului de energie electrică. Inițial, trecerea se făcea în prima duminică din aprilie, iar revenirea la ora standard avea loc în prima duminică din octombrie.
S-a propus eliminarea sistemului de schimbare a orei
În ultimii ani au avut loc dezbateri la nivelul Uniunii Europene privind renunțarea la practica schimbării sezoniere a orei. În 2019, Parlamentul European a susținut și a votat o propunere de directivă prin care statele membre UE urmau să elimine treptat trecerea la ora de vară și la ora de iarnă, oferindu-le acestora posibilitatea de a alege dacă păstrează permanent ora de vară sau pe cea standard.
Până în prezent nu a fost adoptată o decizie finală care să elimine oficial schimbarea orei, iar practica de ajustare a ceasurilor de două ori pe an rămâne în vigoare atât în România, cât și în țări din Uniunea Europeană.
State care au renunțat la schimbarea orei la nivel mondial
În prezent, aproximativ 60 de țări ajustează în continuare ceasurile pentru ora de vară și ora de iarnă, majoritatea fiind situate în Europa și America de Nord. Totuși, multe alte țări au renunțat definitiv la această practică, menținând aceeași oră pe tot parcursul anului. Printre acestea se numără Islanda, China, Rusia, Belarus și Turcia, care nu efectuează ajustări sezoniere ale ceasurilor, urmărind un program orar constant pe tot parcursul anului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Economistul Bogdan Glăvan, despre cum ar putea România să treacă la moneda euro cât mai repede: „Am avut această ocazie, însă elitele României i-au dat cu piciorul. Atât s-a putut”
Economistul Bogdan Glăvan, despre cum ar putea România să treacă la moneda euro cât mai repede: „Am avut această ocazie, însă elitele României i-au dat cu piciorul. Atât s-a putut” Economistul Bogdan Glăvan explică, într-o analiză recentă, cum ar putea România să treacă la moneda euro cât mai repede și să rezolve astfel o serie […]
Primăvara 2026, cu zăpadă în România: Temperaturi negative în mai multe intervale din luna aprilie. Meteorologii Accuweather anunță ninsori până pe 1 mai în România
Primăvara 2026, cu zăpadă în România: Temperaturi negative în mai multe intervale din luna aprilie. Meteorologii Accuweather anunță ninsori până pe 1 mai în România Meteorologii Accuweather au anunțat că în anumite orașe din România va ninge până la data de 1 mai 2026, potrivit specialiștilor. În luna aprilie, temperaturile vor rămâne negative în mai […]
Vouchere de vacanță 2026: Motivul pentru care românii renunță la tichete. Ce spun hotelierii
Vouchere de vacanță 2026: Motivul pentru care românii renunță la tichete. Ce spun hotelierii Conform datelor analizate de ANAT, înjumătățirea voucherelor de vacanță i-a făcut pe români să nu și le mai dorească. Emiterea de tichete s-a prăbușit drastic față de anul trecut, iar decontările au scăzut cu peste 31%. În luna decembrie, însă, valoarea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Bogdan Glăvan, despre cum ar putea România să treacă la moneda euro cât mai repede: „Am avut această ocazie, însă elitele României i-au dat cu piciorul. Atât s-a putut”
Economistul Bogdan Glăvan, despre cum ar putea România să treacă la moneda euro cât mai repede: „Am avut această ocazie,...
Ora de vară 2026 | Când va avea loc trecerea de la ora de iarnă la ora de vară în acest an: De ce unele țări au renunțat la ajustarea sezonieră a fusului orar
Când va avea loc trecerea de la ora de iarnă la ora de vară în acest an: De ce unele...
Știrea Zilei
FOTO ȘTIREA TA | Cum arată străzile neasfaltate din Micești, după topirea zăpezii: Gropi ca după bombardament și noroi cât vezi cu ochii: ,,Nu ai cum să nu te gândești la cei care locuiesc aici”
Cum arată străzile neasfaltate din Micești, după topirea zăpezii: Gropi ca după bombardament și noroi cât vezi cu ochii: ,,Nu...
Gheorghe Hagi, „regele” fotbalului românesc, împlinește 61 de ani. Fostul căpitan și selecționer al echipei naționale a României, desemnat în 1999 fotbalistul român al secolului
Gheorghe Hagi, „regele” fotbalului românesc, împlinește 61 de ani. Fostul căpitan și selecționer al echipei naționale a României, desemnat în...
Curier Județean
FOTO | Cataleya Crișan, fetița de doar 10 ani, cu care Aiudul se mândrește: A obținut 3 premii I, la concursuri importante de chitară. ,,Nu doar cântă, ea spune povești prin sunete”
Cataleya Crișan, fetița de doar 10 ani, cu care Aiudul se mândrește: A obținut 3 premii I, la concursuri importante...
„Marea breaslă a micilor meșteri” în Alba Iulia: „Ucenicii lui Brâncuși” și alte ateliere creative pentru copii în februarie și martie 2026 la Palatul Principilor Transilvaniei
„Marea breaslă a micilor meșteri” în Alba Iulia: Ateliere creative pentru copii în februarie și martie 2026 la Palatul Principilor...
Politică Administrație
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții,...
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
Opinii Comentarii
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei...
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...