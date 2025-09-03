Ora de iarnă 2025 | Când se va schimba ceasul în această toamnă
Ora de iarnă 2025 | Când se va schimba ceasul în această toamnă
România va trece oficial la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, laolaltă cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Citește și: ORA DE IARNĂ 2025 | Când se dau ceasurile înapoi anul acesta. Cum ne este afectată sănătatea de trecerea la ora de iarnă
În dimineața zilei de duminică, 26 octombrie 2025, la ora 04.00 (ora de vară), ceasurile se vor da înapoi cu o oră, revenind la 03.00.
Trecerea la ora de iarnă marchează revenirea la ora oficială de fus orar, aceea care corespunde meridianului de 45° est, pe care se află și România.
Spre deosebire de ora de vară, introdusă pentru a beneficia cât mai mult de lumină naturală pe parcursul zilelor lungi, ora de iarnă este considerată ora „standard”.
Această practică este aplicată în Europa de mai multe decenii și are ca scop adaptarea programului zilnic la ritmul natural al luminii solare.
Totuși, în ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-a discutat intens despre renunțarea la schimbarea orei, din cauza controverselor legate de efectele asupra sănătății populației.
Deși câștigăm o oră de somn în noaptea când se schimbă ceasurile, trecerea la ora de iarnă poate afecta temporar organismul. Mulți oameni acuză tulburări de somn, oboseală sau dificultăți de concentrare în primele zile după schimbarea orei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ilie Bolojan vrea să taie asigurările de sănătate pentru ucraineni: „Cine a rămas aici trebuia să muncească deja”
Premierul Ilie Bolojan anunță sfârșitul facilităților medicale pentru ucrainenii din România: „Cine a rămas aici trebuia să muncească deja” Premierul Ilie Bolojan a declarat că sprijinul oferit cetățenilor din Ucraina aflați în România nu reprezintă o povară majoră pentru bugetul de stat, însă consideră că, de anul viitor, aceștia nu ar mai trebui să beneficieze […]
PENSII 2025 | Ce document trebuie să depună copiii de peste 16 ani care beneficiază de pensie de urmaș
Ce document trebuie să depună copiii de peste 16 ani care beneficiază de pensie de urmaș Casa Națională de Pensii Publice a făcut, marți, 2 septembrie 2025, un anunț foarte important. Citește și: Când intră pensiile pe card în septembrie 2025 și când le aduce poștașul. CASS de 10% pentru vârstnicii cu pensii peste 3.000 […]
Plăcuțele de înmatriculare vor fi livrate direct acasă, contra cost: Măsura intră în vigoare din 17 septembrie și vine la pachet cu digitalizarea documentelor
Plăcuțele de înmatriculare vor fi livrate direct acasă, contra cost: Măsura intră în vigoare din 17 septembrie și vine la pachet cu digitalizarea documentelor Începând cu 17 septembrie, șoferii vor putea solicita livrarea contra cost a plăcuțelor de înmatriculare direct la domiciliu, măsură care face parte dintr-un proces amplu de digitalizare a documentelor și de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan vrea să taie asigurările de sănătate pentru ucraineni: „Cine a rămas aici trebuia să muncească deja”
Premierul Ilie Bolojan anunță sfârșitul facilităților medicale pentru ucrainenii din România: „Cine a rămas aici trebuia să muncească deja” Premierul...
Ora de iarnă 2025 | Când se va schimba ceasul în această toamnă
Ora de iarnă 2025 | Când se va schimba ceasul în această toamnă România va trece oficial la ora de...
Știrea Zilei
Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic: Combinatul ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe termen nelimitat din cauza prețurilor uriașe la energie
Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic: Combinatul ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe termen nelimitat din cauza prețurilor uriașe la...
Aiudeanul Levi Polgar, pentru a treia oară la startul celui mai greu ultramaraton din lume: „Vom fi cea mai bună echipă, eu și Dumnezeu!”
Aiudeanul Levi Polgar, pentru a treia oară la startul celui mai greu ultramaraton din lume Levi Polgar, care recent a...
Curier Județean
Septembrie 2025 începe cu soare și temperaturi ridicate în Alba Iulia, dar weekendul aduce valori mai blânde și cer parțial noros
Luna septembrie 2025 începe cu soare și temperaturi ridicate în Alba Iulia, dar weekendul aduce valori mai blânde și cer...
Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, noi premii internaționale: O medalie de aur, una de argint și două mențiuni, la „Finland International Digital Circuit” 202
Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, noi premii internaționale Artistul fotograf albaiulian Vasile Sârb continuă să impresioneze. Citește și:...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...