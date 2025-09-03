Ora de iarnă 2025 | Când se va schimba ceasul în această toamnă

România va trece oficial la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, laolaltă cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.

În dimineața zilei de duminică, 26 octombrie 2025, la ora 04.00 (ora de vară), ceasurile se vor da înapoi cu o oră, revenind la 03.00.

Trecerea la ora de iarnă marchează revenirea la ora oficială de fus orar, aceea care corespunde meridianului de 45° est, pe care se află și România.

Spre deosebire de ora de vară, introdusă pentru a beneficia cât mai mult de lumină naturală pe parcursul zilelor lungi, ora de iarnă este considerată ora „standard”.

Această practică este aplicată în Europa de mai multe decenii și are ca scop adaptarea programului zilnic la ritmul natural al luminii solare.

Totuși, în ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-a discutat intens despre renunțarea la schimbarea orei, din cauza controverselor legate de efectele asupra sănătății populației.

Deși câștigăm o oră de somn în noaptea când se schimbă ceasurile, trecerea la ora de iarnă poate afecta temporar organismul. Mulți oameni acuză tulburări de somn, oboseală sau dificultăți de concentrare în primele zile după schimbarea orei.

