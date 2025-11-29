Rămâi conectat

Curier Județean

OPTIMAC, cel mai nou magazin de optică, s-a deschis la Alba Mall. Vizitatorii sunt așteptați cu oferte speciale

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 8 minute

în

De

Festival de Romania 2025

OPTIMAC, cel mai nou magazin de optică, s-a deschis la Alba Mall. Vizitatorii sunt așteptați cu oferte speciale

Alba Mall anunță deschiderea celui mai nou magazin de optică din centrul comercial: OPTIMAC, brand recunoscut pentru calitate, prețuri accesibile și servicii profesionale.

Magazinul aduce vizitatorilor o gamă variată de rame, ochelari de soare, lentile și servicii optometrice specializate, promovând filosofia că „lucrurile se văd altfel atunci când calitatea și prețul corect merg împreună”.

Cu ocazia inaugurării, primii 100 de clienți beneficiază de oferta specială 1+1 GRATIS la ramele de vedere și la ochelarii de soare, precum și de consultație optometrică gratuită. Oferta este valabilă până la epuizarea stocului inclus în promoție.

OPTIMAC devine astfel cel mai nou membru al comunității #mallulalbaiulienilor, completând portofoliul de servicii dedicat vizitatorilor din Alba Iulia și din regiune

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Prognoza meteo pentru 1 Decembrie la Alba Iulia. Meteorologii ANM au transmis câte grade vor fi de Ziua Națională a României

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

29 noiembrie 2025

De

Prognoza meteo pentru 1 Decembrie la Alba Iulia. Meteorologii ANM au transmis câte grade vor fi de Ziua Națională a României Meteorologii ANM au transmis cum o să fie vremea de 1 Decembrie la Alba Iulia. Participanții la festivitatea de Ziua Națională a României vor avea parte de un cer mult mai noros, însă probabilitatea […]

Citește mai mult

Curier Județean

Pompierii ISU Alba, la datorie în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Parade cu peste 70 de pompieri militari și 6 autospeciale

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

29 noiembrie 2025

De

Pompierii ISU Alba, la datorie în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Parade cu peste 70 de pompieri militari și 6 autospeciale Cu prilejul minivacanței de Sfântul Andrei și al celebrării Zilei Naționale a României, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba transmite cele mai calde gânduri tuturor românilor și vă invită […]

Citește mai mult

Curier Județean

29-30 noiembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 5 ore

în

29 noiembrie 2025

De

Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 29-30 noiembrie 2025. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în şcoli: Ce prevede noul proiect de lege

Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în şcoli: Ce prevede noul proiect de lege Ar putea fi...
Actualitateacum 2 ore

Zborul cu dronele în minivacanța de 1 Decembrie, INTERZIS. Operatorii neautorizați riscă sancțiuni și amenzi

Zborul cu dronele în minivacanța de 1 Decembrie, INTERZIS. Operatorii neautorizați riscă sancțiuni și amenzi Ministerul Afacerilor Interne îi îndeamnă...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 44 de minute

VIDEO | ”Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de copii

,,Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de...
Ştirea zileiacum 13 ore

VIDEO | Podar Daria și Suciu Lucas, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Obrejan David și Tokes Ivett, au câștigat Miss și Mister Unirea

VIDEO | Podar Daria și Suciu Lucas, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național “Horea, Cloșca...

Curier Județean

Curier Județeanacum 8 minute

OPTIMAC, cel mai nou magazin de optică, s-a deschis la Alba Mall. Vizitatorii sunt așteptați cu oferte speciale

OPTIMAC, cel mai nou magazin de optică, s-a deschis la Alba Mall. Vizitatorii sunt așteptați cu oferte speciale Alba Mall...
Curier Județeanacum 3 ore

Prognoza meteo pentru 1 Decembrie la Alba Iulia. Meteorologii ANM au transmis câte grade vor fi de Ziua Națională a României

Prognoza meteo pentru 1 Decembrie la Alba Iulia. Meteorologii ANM au transmis câte grade vor fi de Ziua Națională a...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Politică Administrațieacum 3 zile

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 6 ore

Nume care se sărbătoresc în 30 noiembrie, de Sfântul Andrei 2025

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Andrei 2025 • Nume derivate din Andrei sărbătorite de Sf Andrei • Semnificația numelui...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea