OPTIMAC, cel mai nou magazin de optică, s-a deschis la Alba Mall. Vizitatorii sunt așteptați cu oferte speciale

Alba Mall anunță deschiderea celui mai nou magazin de optică din centrul comercial: OPTIMAC, brand recunoscut pentru calitate, prețuri accesibile și servicii profesionale.

Magazinul aduce vizitatorilor o gamă variată de rame, ochelari de soare, lentile și servicii optometrice specializate, promovând filosofia că „lucrurile se văd altfel atunci când calitatea și prețul corect merg împreună”.

Cu ocazia inaugurării, primii 100 de clienți beneficiază de oferta specială 1+1 GRATIS la ramele de vedere și la ochelarii de soare, precum și de consultație optometrică gratuită. Oferta este valabilă până la epuizarea stocului inclus în promoție.

OPTIMAC devine astfel cel mai nou membru al comunității #mallulalbaiulienilor, completând portofoliul de servicii dedicat vizitatorilor din Alba Iulia și din regiune

