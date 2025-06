Opt măsuri fiscale propuse de consultantul economic Andrei Caramitru: „Cu pachetul ăsta am reduce masiv deficitul”

Consultantul economic Andrei Caramitru, propune opt măsuri fiscale în contextul în care se caută soluții pentru reducerea deficitului bugetar.

1) taxa pe venit – orice venit e la fel, nu contează din ce surse îl ai – e irelevant (pfa, drepturi de autor, salariu, dividende, chirii, pensii). Taxat in 2 trepte – 10% până la salariul median, 20% peste (stați așa nu vă enervați, ca de fapt scade / rămâne la fel per total). Deduceri fiscale pentru copii și rate la casa (deci dacă ai 2-3 copii și rata la casă plătești probabil 5% / 13% ca praguri)

Pe profit – 20% pe profitul distribuit / 10% pe profitul reinvestit.

2) contribuția pentru pensie. Pentru toți cei sub 45 de ani de acum încolo – 15% (care scade spre 10%) contribuție pentru pilonul 1 care e limitat, nu poate fi mai mare de 2x decât salariul mediu (și nivelul e stabilit anual în funcție de cât s-a încasat). 10% in plus e pus în pilonul 2 (jumătate de angajator jumătate de către angajat) – devin banii tăi care sunt investiți pe bursa locală doar (nu internațional).

3) sănătatea – TOATĂ lumea plătește un pachet minim pentru sănătate (să zicem 500 lei / lună) plus 10% coplata (dar nu mai mult de 200 lei per intervenție). Dar absolut toți inclusiv pensionarii, inactivii, toti. Demonstrezi ca nu ai 500 de lei, ca ai probleme – nu-i bai – primești ajutor social pentru asta (dar esti obligat sa faci cursuri de recalificare). Pentru servicii extra (care acoperă atenție inclusiv serviciile private) – 3 pachete de asigurare (small, medium, premium) oferite de asiguratori privați. Spitalele publice și private au toate prețurile pentru toate intervențiile făcute publice – ca să știe toată lumea și să poată alege unde se duce.

4) active – imobile, acțiuni, obligațiuni, terenuri, mașini – 0.2% din total pe an; dacă depășești 200k eur ca avere – 0.5% pe an (max, dacă cifrele dau OK sper să scadă la 0.3%). Dacă ai teren nefolosit, casa nefolosită sau în paragină – se înmulțește de 5x

5) tva – 10% pe mâncare și medicamente, 20% pe restul. Cu taxare inversă (ceea ce ar reduce imediat evaziunea pe tva)

6) cheltuielile statului administrative – obligatoriu scad pe an cu 5% an de an, per total.

7) investițiile statului care nu sunt granturi UE – limitate la 3% din pib pe an (restul se fac pe PPP). Ținta e : 3% din buget ; 2% fonduri UE și granturi; 5% ppp = 8% cât e acum

8 ) statul nu are voie să dețină mai mult de 49% din nici o companie (și trebuie cotate pe bursă – cumpărate de fondurile de pensii în principal de la noi). Firmele de stat care sunt în insolvență – închise.

Cu pachetul ăsta – nu e nici o problemă să reducem masiv deficitul, am fi super ok în 2 ani max. În plus – bonus – scad masiv dobânzile și intră enorm de multă lichiditate financiară în investiții private. Si firmele sunt încurajate să angajeze pe cei cu salarii mici ca taxele ar fi mai mici acolo. Și evităm și recesiune și tot”, afirmă Andrei Caramitru.

