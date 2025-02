ONRC: Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial, actualizate. Care sunt noile costuri

Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII, au fost actualizate prin Decizia Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr. 3/03.02.2025, privind modificarea anexei la Decizia Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr. 8/2024 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII.

TARIFE pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII

1. Monitorul Oficial al României, Partea I

1.1. Publicare acte în Monitorul Oficial al României, Partea I- 162 lei/pagina de manuscris

1.2. Publicare acte în Monitorul Oficial al României, Partea I bis- 4 lei/pagină

2. Monitorul Oficial al României, Partea I în limba maghiară

2.1. Publicare acte- 185 lei/pagina de manuscris

3. Monitorul Oficial al României, Partea a II-a

3.1. Publicarea actelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare – 162 lei/pagina de manuscris

4. Monitorul Oficial al României, Partea a III-a

4.1. Pierderi acte persoane juridice- 24 lei

4.2. Pierderi acte persoane fizice, schimbări de nume —

4.3. Acte ale instanțelor judecătorești a căror publicare este prevăzută de lege: a) citații emise de instanțele judecătorești; b) ordonanța judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei și a biletului la ordin; c) hotărârea instanței judecătorești rămasă definitivă, prin care se constată că proveniența bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părți din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat; d) alte acte procedurale a căror publicare este prevăzută de lege.- 135 lei/pagina de manuscris

4.4. Hotărâri judecătorești care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securității

4.5. Concursuri prevăzute de lege

4.6. Acte a căror publicare este prevăzută de lege: a) raportul periodic de activitate al autorităților publice în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; b) raportul Consiliului Superior al Magistraturii și raportul privind starea justiției; c) bilanțuri de ocupare a forței de muncă pe județe și la nivel național; d) alte acte a căror publicare este prevăzută de lege

5. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

5.1. Publicarea actelor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare- 135 lei/pagina de manuscris

5.2. Publicarea altor acte prevăzute de lege- 135 lei/pagina de manuscris

6. Monitorul Oficial al României, Partea a V-a

6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel național și de ramură, a convențiilor și recomandărilor Organizației Internaționale a Muncii, precum și a altor acte stabilite prin dispoziții legale- 135 lei/pagina de manuscris

7.Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a

7.1. Publicarea anunțurilor privind regimul contractelor de concesiune, închiriere, vânzare de bunuri proprietate publică și privată, prevăzute de lege- 135 lei/pagina de manuscris

7.2. Publicarea anunțurilor privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, prevăzute de lege- 135 lei/pagina de manuscris

7.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege- 135 lei/pagina de manuscris

8.Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a

8.1. Publicarea actelor prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare- 135 lei/pagina de manuscris

8.2. Publicarea altor acte prevăzute de lege- 135 lei/pagina de manuscris

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI