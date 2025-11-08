OMV Petrom concediază aproape 1.000 de angajaţi. Reducerile de personal confirmate: „Suntem deja la jumătate”

Cea mai mare companie de petrol și gaze din România, OMV Petrom, a confirmat oficial că a început un amplu proces de restructurare, care vizează reducerea a aproximativ 1.000 de locuri de muncă până în 2027.

Declarațiile făcute de Cristina Verchere, CEO-ul companiei, confirmă pentru prima dată cifrele vehiculate încă din toamna anului trecut, când grupul austriac OMV anunțase intenția de a eficientiza activitatea la nivel global.

Reduceri de personal confirmate: „Suntem deja la jumătate”

Într-o declarație recentă adresată investitorilor, Cristina Verchere a explicat că procesul de restructurare a început deja și că o parte semnificativă din disponibilizări a fost realizată în cursul anului 2025.

„Am făcut deja unele reduceri. Estimăm o reducere de aproximativ 1.000 de posturi, dintre care suntem deja la jumătate, majoritatea fiind realizate anul acesta, dar o parte va fi realizată în 2026 și 2027. Da, continuăm să facem acest lucru și lucrăm la multe măsuri, deja în curs de implementare”, a declarat CEO-ul.

Oficialul a explicat că restructurările fac parte dintr-un program amplu de eficientizare, menit să reducă cheltuielile companiei și să adapteze structura operațională la schimbările de pe piața energetică.

„Analizăm tranziția către un mediu cu prețuri mai mici la petrol. Avem programe pentru creșterea eficienței costurilor, care includ și analiza dimensiunii forței de muncă”, a completat Verchere.

Economii de 150 de milioane de euro până în 2027

Reducerea numărului de angajați face parte dintr-un plan strategic prin care OMV Petrom vizează economii totale de 150 de milioane de euro până în 2027, raportat la nivelul cheltuielilor din 2024. Potrivit conducerii, planul include optimizarea costurilor cu personalul, automatizarea proceselor și digitalizarea unor activități.

Acest proces de eficientizare vine într-un moment în care piața energetică globală trece printr-o perioadă de adaptare la scăderea prețurilor petrolului și la tranziția către surse mai curate de energie. În acest context, companiile petroliere din întreaga lume adoptă măsuri similare, pentru a rămâne competitive.

OMV Petrom – parte dintr-un trend global de restructurări

Decizia OMV Petrom se aliniază tendințelor din sectorul energetic internațional. În ultimele luni, mai mulți giganți din industrie au anunțat reduceri importante de personal. BP a confirmat tăieri de cel puțin 15% din forța de muncă, Chevron a redus cu o cincime numărul angajaților, iar ConocoPhillips plănuiește o scădere cu 25% până la finalul anului viitor, potrivit Financial Times.

La nivelul grupului austriac OMV, planul de restructurare vizează 2.000 de posturi din totalul de 23.000 – aproximativ 8,7% din forța de muncă globală. Dintre acestea, 400 de posturi vor fi desființate în Austria, iar restul vor proveni din filiale din alte state, inclusiv România, Germania și Slovacia.

Cum România reprezintă aproape 44% din totalul angajaților grupului – adică peste 10.000 de persoane – este de așteptat ca aproximativ 1.000 dintre disponibilizări să vizeze OMV Petrom.

Creștere urmată de restructurare

Interesant este faptul că, înaintea acestor disponibilizări, compania a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de angajați. În decurs de un an, OMV Petrom a angajat peste 2.000 de persoane, ajungând la 10.158 de salariați, comparativ cu 8.098 în anul precedent. Extinderea a fost determinată de internalizarea unor activități de mentenanță și operațiuni în divizia de explorare și producție.

Cu toate acestea, schimbările de pe piața internațională a petrolului și nevoia de a menține competitivitatea financiară au dus la revizuirea strategiei. Conducerea de la Viena a stabilit obiectivele generale, însă fiecare filială are libertatea de a decide ce posturi vor fi vizate, după care programele de restructurare sunt trimise spre aprobare la nivelul grupului.

Ce urmează pentru angajați

OMV Petrom a precizat că toate măsurile de restructurare se vor derula în conformitate cu legislația în vigoare și în consultare cu sindicatele. Compania a transmis anterior că „toate deciziile referitoare la angajați sunt luate în deplină conformitate cu cerințele legale și cu acordarea drepturilor sociale prevăzute în contractul colectiv de muncă”.

Astfel, angajații afectați vor beneficia de compensații, iar procesul va fi etapizat, pentru a permite adaptarea treptată a structurii organizaționale.

OMV Petrom se află într-o perioadă de transformare majoră, în care digitalizarea și eficientizarea devin priorități strategice. Cu o țintă de economii de 150 de milioane de euro și un plan de restructurare de 1.000 de posturi, compania încearcă să se adapteze noilor condiții economice globale, păstrând totodată stabilitatea operațională și respectarea drepturilor salariaților.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI