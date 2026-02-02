Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu apel

Omul de afaceri Liviu Ispas Damaschin, proprietarul unei ferme de vaci din Alba, a fost condamnat, luni, 2 februarie 2026, la Tribunalul Alba, la 3 ani de închisoare cu suspendare, după ce ar fi primit ilegal aproape 3 milioane de lei, fonduri europene. Decizia instanței nu este definitivă, putând fi contestată cu apel.

Omul de afaceri a fost obligat și la plata către A.P.I.A., a sumei de 1.201.497,47 lei cu titlu de prejudiciu – fonduri europene, la care se adaugă obligațiile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalități) calculate de la data efectuării fiecărei plăți aferentă prejudiciului, până la data achitării integrale a debitului principal. De asemenea, Liviu Ispas Damaschin va trebui să presteze muncă în folosul comunității.

Tribunalul Alba a constatat că a fost achitată voluntar suma de 307.000 de lei.

În cursul anilor 2017, 2018 şi 2020, în contextul efectuării unor controale de către inspectorii din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), omul de afaceri ar fi prezentat acestora mai multe documente false (autorizaţie de mediu şi un contract de comodat având ca obiect o platformă de gunoi) din care reieşea faptul că fermierul îndeplinea condiţiile de eligibilitate referitoare la protecţia mediului.

Acţionând în această manieră, bărbatul a obţinut suma totală de 2.919.296 lei, reprezentând fonduri nerambursabile, remise acestuia în contextul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri, în România.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma menţionată mai sus.

Pentru a putea beneficia de subvenții din fonduri europene, fermierul trebuia să dețină o platformă de depozitare a gunoiului rezultat de la animale sau să facă dovada că îl poate depozita în condițiile prevăzute de legislație.

În realitate, susțin procurorii, fermierul nu a deținut niciodată o astfel de platformă, motiv pentru care nu avea dreptul să primească subvenții.

În declarațiile de avere depuse după ce a devenit consilier PSD în Miraslău, Liviu Ispas Damaschin a declarat sume foarte mari obținute din vânzarea de lapte. Astfel, în 2020 ar fi încasat din această activitate 1,2 milioane de lei, iar în 2022 – 950.000 de lei.

