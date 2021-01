OFICIAL| Salariul de bază minim brut a CRESCUT cu 70 de lei: „O creştere de 3% faţă de luna decembrie 2020”

Salariul de bază minim brut pe anul 2021a fost majorat miercuri, 13 ianuarie, cu 70 de lei, ajungând la valoarea de 2.300 de lei pe lună, prin Hotărâre de Guvern, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii.

„Guvernul a majorat salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 2.230 lei la 2.300 lei lunar, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ adoptat astăzi (miercuri, n.r.), ceea ce reprezintă o creştere de 3% faţă de luna decembrie 2020″, se menţionează în comunicatul Ministerului Muncii.

Prin urmare, tariful orar va creşte în 2021 de la 13,327 lei/oră pentru un program complet de lucru la 13,583 lei/oră, conform sursei.

Formula de calcul folosită pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară pentru anul 2021 a luat în considerare rata inflaţiei de 2,2% şi creşterea reală a productivităţii muncii pe persoană, de 0,8% pentru anul 2020, se precizează în comunicatul Ministerului Muncii.

Pentru personalul cu studii superioare cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul de pregătire, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se menţine la suma de 2.350 lei lunar, care nu include sporuri şi alte adaosuri, se menţionează în Hotărârea de Guvern aprobată miercuri.

Astfel, pentru anul curent, tariful orar corespunzător salariului pentru studii superioare va fi de 13,878 lei/oră pentru un program complet de lucru de 169,333 ore, se precizează în comunicatul Ministerului Muncii.

De majorarea salariului minim vor beneficia aproximativ 1.400.000 de angajaţi, adică în jur de 26,4% din cei 5.300.000 de salariaţi activi, potrivit MMPS.

Sursa: stiripesurse.ro