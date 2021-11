OFICIAL| CELE mai PUȚINE CAZURI de la debutul valului 4 în Alba: 16 noi INFECTĂRI cu COVID-19 și ZERO decese, în ultimele 24 de ore

Circulația pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, va fi DESCHISĂ MARȚI, 30 noiembrie: Ce spune ministrul Transporturilor

Cei aproximativ 25 de kilometri de pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, lotul 2, sunt pe ultima sută de metri, iar segmentull va fi dat în trafic marți, 30 noiembrie. Odată cu Lotul 2 vor fi dați în trafic și alți circa 4 km de pe loturile adiacente și care până acum nu puteau fi folosiți, iar drumul de la Cluj la Sibiu va putea fi făcut în întregime pe șosea de mare viteză.

„Am fost să verific personal ce se întâmplă pe lotul 2 din autostrada Sebeș – Turda. Azi dimineață i-am chemat la minister pe cei care se ocupă direct, beneficiarul, CNAIR. Având în vedere că mai sunt câteva lucruri minore care pot fi terminate pana mâine (n.r. marți). Mâine după-masă se va da drumul la Lotul 2”, a spus luni ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

„Fără festivisme, fără tăieri de panglici pentru că nu e loc de festivism. Datoria statului față de cetățeni este una mare, de 30 de ani. Am fost, am verificat personal, am luat toate măsurile. Riscam să stăm alte zile bune cu tronsonul închis, deși se poate da drumu la circulație”, a spus Grindeanu.

Deși traficul va fi deschis, circulația va fi limitată la 100 km/h pentru că pe unele părți ale autostrăzii constructorul încă nu a apucat să monteze gardurile de protecție.

În plus, în zona Oiejdea (min 1:55 din video) traficul se va desfășura doar pe unul din sensurile autostrăzii din cauza unei alunecări de teren ce încă necesită monitorizare și lucrări și care ar urma să fie rezolvată abia la primăvară.

