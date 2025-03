„Ocna Mureș – Verde”, proiect amplu pentru revitalizarea unor spații publice din orașul salin: Zone verzi și dotări moderne în opt zone

Primăria Ocna Mureș urmează să implementeze proiectul „Ocna Mureș – Verde. Revitalizarea și creșterea calității și atractivității spațiilor publice situate în principalele cartiere ale orașului – Str. Aleea Independenței, Brazilor, Mălinului”, o inițiativă ambițioasă de regenerare urbană, care vizează îmbunătățirea calității vieții în principalele cartiere ale orașului Ocna Mureș.

Proiectul se concentrează pe revitalizarea a opt zone distincte din oraș, cu accent pe crearea de spații publice atractive, funcționale și accesibile pentru toți locuitorii.

Obiectivele principale ale proiectului includ îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din cartierele vizate, crearea de spații publice multifuncționale și estetice, promovarea incluziunii sociale și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, creșterea suprafeței de spații verzi și îmbunătățirea mediului urban și implementarea de soluții inovatoare și sustenabile în amenajarea urbană.

Principalele intervenții propuse în cadrul proiectului includ în ceea ce privește amenajarea peisagistică plantarea a 95 de arbori noi din specii precum Acer rubrum „October Glory” și Tilia cordata „Lima”, menajarea a 852,82 de metri pătrați cu arbuști și a 648,78 de metri pătrați cu plante perene, crearea de garduri vii din Ligustrum vulgare pentru delimitare vizuală

și semănarea de gazon rezistent la secetă și temperaturi ridicate

În ceea ce privește infrastructura și mobilierul urban se dorește realizarea de alei pietonale din piatră/covor de piatră, cu liant, pentru accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, nstalarea de mobilier urban modern și funcțional (bănci, coșuri de gunoi, rastele pentru biciclete), amplasarea de echipamente de joacă adaptate pentru copii cu și fără dizabilități și crearea de zone de socializare sub formă de foișoare/copertine cu vegetație agățătoare

Dotări specifice pe zone

– ZONA 1 (strada Brazilor, 1.327 de metri pătrați: Ansamblu de joacă pentru copii, panouri pentru expoziții ale elevilor;

– ZONA 2 (strada Brazilor, 1.599 de metri pătrați): Spații de socializare sub formă de foișoare/copertine;

– ZONA 3 (strada Brazilor, 514 metri pătrați): Zonă cu 2 bănci și o masă accesibilă persoanelor cu dizabilități;

– ZONA 4 (strada Brazilor, 1.039 de metri pătrați): Ansambluri de joacă pentru copii, inclusiv echipamente pentru copii cu dizabilități;

– ZONA 5 (strada Brazilor, 1.170 de metri pătrați) : Echipamente de joacă și mobilier urban adaptat pentru persoane cu dizabilități;

– ZONA 6 (strada Mălinului, 1.106 metri pătrați): Împrejmuire perimetrală pentru siguranță, echipamente de joacă inclusiv pentru copii cu dizabilități;

– ZONA 7 (strada Mălinului, 1.335 de metri pătrați): Aparate de exerciții fizice, ansambluri de joacă adaptate;

– ZONA 8 (Aleea Independenței, 500 de metri pătrați): Punct de atracție la intrarea în cartier cu mobilier urban și amenajare peisagistică.

Urmează să fie implementat un sistem de iluminat public eficient energetic, cu telegestiune integrată, să fie instalată rețea Wi-Fi publică în toate zonele amenajate, să fie montate camere de supraveghere video pentru siguranța utilizatorilo și să fie realizat un sistem de irigații automatizat pentru întreținerea spațiilor verzi

Spațiile și mobilierul urban vor fi proiecate pentru a fi utilizabile de persoane cu dizabilități. Vor fi instalate panouri informative cu coduri QR pentru acces la informații detaliate și va fi creat un site web accesibil cu informații despre proiect, inclusiv opțiuni de citire a textului și redare audio

Proiectul pune un accent deosebit pe sustenabilitate și inovație, încorporând principiile New European Bauhaus și respectând normele DNSH (Do No Significant Harm). Materialele și tehnologiile utilizate sunt alese pentru a minimiza impactul asupra mediului și a maximiza eficiența energetică.

