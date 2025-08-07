O vârstnică de 73 de ani, agresată de soț la Alba Iulia. Poliția a intervenit de urgență și a emis ordin de protecție

Un vârstnic din Alba Iulia are mari probleme cu legea, fiind cercetat pentru violență în familie. Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu după ce și-a agresat soția

Bărbatul în vârstă de 81 de ani este acuzat că de la o ceartă verbală, a ajuns să-și agreseze fizic soția. Speriată, aceasta a sunat la 112 și a solicitat intervenția poliției.

Conform IPJ ALBA, în seara zilei de 6 august 2025, polițiștii de ordine publică din municipiul Alba Iulia au intervenit pentru aplanarea unui conflict domestic. Ajunși la fața locului, agenții au stabilit că faptele de violență reclamate de către femeia în vârstă de 73 de ani se confirmă. Imediat, aceștia au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului în vârstă de 81 de ani.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

