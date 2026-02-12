Curier Județean

O treime dintre autoturismele verificate în 2025 de RAR Alba aveau nereguli: Peste 2.000 de mașini „sub lupă”. 469 de certificate de înmatriculare, retrase

Aproape o treime dintre autovehiculele verificate în județul Alba, de Registrul Auto Român, prezentau probleme tehnice sau nereguli în acte, iar zeci dintre ele reprezentau un pericol iminent pentru siguranța rutieră, potrivit unui comunicat de presă transmis de RAR.

În urma controalelor desfășurate de RAR și Poliția Rutieră, sute de șoferi au fost sancționați, iar aproape 500 de certificate de înmatriculare au fost retrase.

Situația în Alba

,,În județul Alba au fost verificate, în perioada menționată, 2.122 de vehicule. Dintre acestea, 30,3% prezentau diferite neconformități tehnice sau legate de acte și 43 prezentau pericol iminent de accident. Din totalul autovehiculelor oprite, în 8% din cazuri s-au constatat deficiențe din sfera poluării, iar 2% aveau ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră, în acest județ au fost aplicate 521 de amenzi contravenționale și au fost retrase 469 de certificate de înmatriculare.

În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele RAR din țară”, se arată în comunicatul RAR.

Situația în România

Inspectorii Registrului Auto Român au verificat în trafic, din punct de vedere tehnic, anul trecut, 92.219 vehicule la nivelul întregii țări. În urma controalelor, specialiștii RAR au constatat că 38,5% dintre mașinile oprite pentru verificări aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme.

Cele mai multe neconformități au fost constatate la:

· instalația electrică de iluminare-semnalizare (24,11%);

· emisiile poluante (20,46%);

· punți, jante, anvelope și suspensie (10,32%);

· vizibilitate (10,15%);

· șasiu și elemente atașate șasiului (9,22%).

Neconformități la sistemul de frânare au fost depistate la 4,21% dintre vehiculele controlate şi în 1,4% din cazuri au fost constatate probleme la sistemul de direcţie. În urma verificărilor s-au identificat deficiențe din sfera poluării la 6.064 de vehicule dintre cele controlate. Inspectorii RAR au identificat în trafic şi vehicule cu defecțiuni periculoase la sistemele de frânare, direcţie sau la punţi și fuzete. În cazul a 4.697 de vehicule s-a considerat că acestea prezintă pericol iminent de accident.

Aproximativ 1,8% dintre vehiculele verificate prezentau probleme legate de inspecția tehnică periodică – ITP fals, expirat sau anulat.

În urma controalelor mixte desfăşurate de RAR şi Poliţia Rutieră, pe parcursul anului 2025, au fost aplicate 26.531 de sancțiuni, au fost retrase 22.027 de certificate de înmatriculare, au fost imobilizate 364 de vehicule și 188 de ITP-uri au fost anulate.

