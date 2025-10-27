FOTO ȘTIREA TA | ACCIDENT pe autostrada A1, în apropiere de Sebeș: Audi înmatriculat în Alba, făcut praf după impactul cu un urs care i-a ieșit în cale, pe banda de viteză

ACCIDENT pe autostrada A1, în apropiere de Sebeș: Audi înmatriculat în Alba, făcut praf după impactul cu un urs care i-a ieșit în cale, pe banda de viteză

Un accident rutier provocat de un urs a avut loc joi, 23 octombrie 2025, pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu-Sebeș. Animalul a ieșit în fața unei mașini, iar șoferul nu a mai putut evita impactul.

Evenimentul rutier a avut loc în jurul orei 23.30, cu aproximativ 10 km înainte de intrarea în municipiul Sebeș. Persoanele care se aflau în autoturism se întorceau de la Sibiu la Sebeș când s-au trezit cu sălbăticiunea în față.

Acești au trimis imaginile pe adresa redacției ziarulunirea.ro, iar informațiile au fost confirmate pentru publicația noastră de reprezentanții IPJ Alba.

,,Atenție șoferi! Între Cunța și Sebeș poate vă întâlniți cu ursul pe autostradă! Mașina v-o reparați singuri, pentru că animalul nu-i autoturism și nu are cine să vă despăgubească! Joi seara ne-a ieșit ursul direct în față pe banda de viteză! Veneam de la Sibiu spre Sebeș”, au declarat oamenii pentru ziarulunirea.ro.

Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar persoanele din autoturism au scăpat doar o sperietură zdravănă.

În același eveniment rutier a mai fost implicat și un autotren, care nu a ieșit la fel de ,,șifonat” ca autoturismul, având doar masca puțin avariată.

