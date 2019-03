O tânără din județul Alba, rol în „Rocketman”, un film despre viața lui Elton John

Absolventă a actualului Liceu de Arte „Regina Maria” Alba Iulia și a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, tânăra Diana Alexandra Pocol, cu rădăcini în Abrud, în prezent actriță la Londra, va juca în filmul „Rocketman”, alături de actorii Taron Egerton, Bryce Dallas Howard şi Richard Madden.

Ea a declarat presei că a decis să plece în Marea Britanie la foarte scurt timp după finalizarea studiilor, datorită faptului că i s-a oferit o bursă de studiu la Academia de Musical din Essex, iar după 6 luni la această academie și-a dat seama că ar fi mai benefic să înceapă să lucreze în domeniu. După o perioadă dificilă, în care a lucrat ca ospătăriță, a început să colaboreze cu câteva agenţii mai micuţe din Londra.

Prin intermediul acestor agenţii s-au creat anumite oportunităţi prin care a ajuns să facă parte din distribuţia filmului „Judy”, portretizând o versiune tânără a marii actriţe Ava Gardner (un film starurile cu Renee Zellweger, Rufus Sewell şi Finn Wittrock) și a interpretat rolul unuia dintre soldaţii comandantului Root (jucat de Judy Dench) în filmul „Artemis Fowl” (film regizat de Kenneth Branagh, în care mai joacă şi Josh Gad).

În „Rocketman”, film regizat de Dexter Fletcher, Diana Pocol joacă rolul Mary, secretara lui Dick James, directorul casei de producţie cu care Elton John semnează primul său contract. Filmul va fi o fantezie muzicală despre viaţa lui Elton John și va avea premiera în România pe 31 mai 2019. Va cuprinde evoluţia sa în industria muzicală prezentând şi aspecte ale vieţii personale.

• De la „Nunta lui Figaro”, la rol în filmul despre superstarul muzical Sir Elton John

Diana ne-a mărturisit că a fost atrasă încă din copilărie de muzică vocală şi a cochetat cu arta teatrală.

„Neavând dinainte contact cu lumea muzicii clasice, nu aveam nici cea mai vagă idee despre complexitatea acestei lumi. Îmi amintesc cu drag de prima interacţiune pe care am avut-o cu profesorii de canto la admitere, când am fost rugată să interpretez aria pregătită, iar eu nu aveam idee la ce se referă prin cuvântul «arie». Am interpretat piesa «Te aștept să vii», a Mirabelei Dauer, care în viziunea mea de atunci reprezenta atunci muzica clasică. Anii de liceu au fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele! Prieteniile legate în această perioadă încă dăinuiesc. Mi-a fost tare greu să mă acomodez cu cantitatea de studiu necesară și cu sacrificiile ce le impune cântul clasic. Probabil aș fi renunțat în câteva luni dacă nu aș fi studiat sub îndrumarea doamnei profesoare Roxana Leahu. Mi-a fost dragă din prima clipă! Nu mai văzusem o femeie cu o astfel de prezență! Când intră în sala de clasă se schimbă energia încăperii! Nu m-a învățat doar să cânt, m-a învățat să cred în mine, m-a învățat să mă iubesc, să mă iert și să mă accept. Abia acum încep să înțeleg anumite lucruri pe care mi le spunea, cât de important e să fii autentic, și cât de mult contează să ai un sistem de valori bine definit! În cei 4 ani de liceu m-a transformat cu răbdare şi prin exemplul propriu dintr-un copil speriat într-o femeie pregătită să cucerească lumea!”, a declarat Diana Pocol.

Debutul artistic l-a făcut în ultimul an de facultate, în „Nunta lui Figaro”, cu rolul Susanna, pe scena Operei Române din Cluj, iar în paralel a avut o reprezentaţie pe scena Teatrului Maghiar, în rolul Eponine, din „Mizerabilii”. „A fost o experienţă incredibilă, însă ceva lipsea… parcă nu era de ajuns!”, a spus Diana.

Participantă doi ani la rând, cu clasa, la Concursul Naţional de Teatru pentru Elevi „Lucian Blaga”, avea actoria în sânge, dar mărturisește că s-a îndrăgostit de film după ce a văzut primul „Harry Potter”. „Îmi doream atât de mult să fiu Hermione Granger! În timpul vizionării nu puteam să nu observ similitudinile dintre personalitatea mea şi personaj, iar dorinţa de a fi în locul ei a reprezentat scânteia ce m-a determinat drumul pe care sunt acum”, a spus actrița.

Despre planurile sale de viitor, ea ne-a declarat: „Viitorul se întâmplă acum! Sunt în negocieri cu câteva agenţii de renume din Londra şi, dacă totul merge cum îmi doresc, voi semna un contract cu una din ele până la finalul lunii. Am audiţii în fiecare săptămână, e doar o chestiune de timp până voi începe o nouă aventură pe platoul de filmare. Desigur, ca actor îmi doresc să lucrez cu nume mari, să învăţ de la cei mai buni din industrie, dar aş aprecia posibilitatea de a lucra şi cu regizori români pe viitor. Mi-ar plăcea să interpretez un rol în limba maternă”.

În final, actrița a dorit să le mulțumească profesoarei de canto Roxana Leahu și profesoarei corepetitoare din facultate, Codruța Ghenceanu „Coco”, despre care susține că „m-a învăţat să apăs «butonul de energie». Oricând, oriunde şi în orice stare ai fi, în momentul în care urci pe scenă sau auzi «Acțiune!» nu mai există dureri, oboseală, scuze, există doar energie şi momentul prezent! Nu există nici un element care să justifice o interpretare atât teatrală, cât şi muzicală lipsită de pasiune!”, a concluzionat Diana Pocol.