,,O pauză la cafea, internet gratuit și câteva minute online… însă confortul poate veni la pachet cu riscuri”. Recomandările DNSC atunci când folosim rețelele Wi-Fi publice
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că rețelele Wi-Fi publice sau necunoscute pot ascunde riscuri serioase pentru siguranța datelor personale, de la parole și mesaje private până la informații bancare.
Potrivit instituției, infractorii cibernetici pot crea rețele false, cu denumiri înșelătoare, pentru a intercepta traficul utilizatorilor și a obține acces la date sensibile, motiv pentru care este recomandată o atenție sporită la conectarea la internet în spațiile publice.
,,O pauză la cafea, internet gratuit și câteva minute online… însă confortul poate veni la pachet cu riscuri digitale.
Conectarea la rețele publice sau necunoscute poate ascunde riscuri majore pentru securitatea datelor tale.
Infractorii cibernetici pot crea rețele cu nume înșelătoare pentru a intercepta traficul și a accesa informații sensibile precum parole, date bancare sau mesaje personale.
Recomandări:
– Verifică întotdeauna numele oficial al rețelei Wi-Fi cu personalul locației.
– Evită autentificarea la conturi importante (mail, bancă) atunci când folosești rețele publice.
– Folosește o conexiune VPN pentru a-ți cripta traficul de date.
– Dezactivează conexiunea automată la rețele Wi-Fi necunoscute.
– Activează autentificarea în doi pași (2FA) pentru protecție suplimentară.
Nu lăsa datele tale expuse. Fii prudent, conectează-te informat”, se arată într-un mesaj publicat de DNSC.
Noi reguli pentru şoferi ar putea fi adoptate în curând. Amenzile de circulaţie vor putea fi plătite, din nou poliţistului, pe loc. În plus, tinerii de 16 ani care […]
Modificările legislative din sistemul public de pensii survenite în ultimii ani au adus numeroase schimbări. Este important de aceea de înțeles clar ce condiții trebuie îndeplinite, ce documente sunt necesare și cum decurge procedura de stabilire a pensiei.
Peste 3.000 de sancţiuni contravenţionale au fost aplicate în perioada 2-8 martie de poliţiştii Brigăzii Autostrăzi. Au fost aplicate 552 de sancţiuni contravenţionale persoanelor care au depăşit limita legală de viteză şi 325 celor care nu foloseau centura de siguranţă.
