,,O pauză la cafea, internet gratuit și câteva minute online… însă confortul poate veni la pachet cu riscuri”. Recomandările DNSC atunci când folosim rețelele Wi-Fi publice

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că rețelele Wi-Fi publice sau necunoscute pot ascunde riscuri serioase pentru siguranța datelor personale, de la parole și mesaje private până la informații bancare.

Potrivit instituției, infractorii cibernetici pot crea rețele false, cu denumiri înșelătoare, pentru a intercepta traficul utilizatorilor și a obține acces la date sensibile, motiv pentru care este recomandată o atenție sporită la conectarea la internet în spațiile publice.

,,O pauză la cafea, internet gratuit și câteva minute online… însă confortul poate veni la pachet cu riscuri digitale.

Conectarea la rețele publice sau necunoscute poate ascunde riscuri majore pentru securitatea datelor tale.

Infractorii cibernetici pot crea rețele cu nume înșelătoare pentru a intercepta traficul și a accesa informații sensibile precum parole, date bancare sau mesaje personale.

Recomandări:

– Verifică întotdeauna numele oficial al rețelei Wi-Fi cu personalul locației.

– Evită autentificarea la conturi importante (mail, bancă) atunci când folosești rețele publice.

– Folosește o conexiune VPN pentru a-ți cripta traficul de date.

– Dezactivează conexiunea automată la rețele Wi-Fi necunoscute.

– Activează autentificarea în doi pași (2FA) pentru protecție suplimentară.

Nu lăsa datele tale expuse. Fii prudent, conectează-te informat”, se arată într-un mesaj publicat de DNSC.

