E jale! Românii cheltuie din ce în ce mai puțini bani la restaurante, saloane și divertisment. Anunțul făcut de INS
E jale! Românii cheltuie din ce în ce mai puțini bani la restaurante, saloane și divertisment. Anunțul făcut de INS
Românii au continuat să cheltuiască mai puțin pentru restaurante, saloane de înfrumusețare și activități recreative. În luna mai, cifra de afaceri a serviciilor de piață prestate populației a scăzut cu 8,9% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
Este a zecea lună consecutivă de declin pentru acest sector, scrie Antena 3 CNN.
Potrivit datelor INS, cea mai mare scădere s-a înregistrat în cazul jocurilor de noroc și al activităților recreative, unde cifra de afaceri s-a redus cu 20,5% față de mai 2025.
În același interval de timp, a crescut în schimb atracția pentru achiziționarea pachetelor de vacanță prin agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor privind alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică cu 27,1%.
Există însă și domenii care au evoluat pozitiv. Serviciile oferite de agențiile de turism și tur-operatori au crescut cu 27,1%, astfel că interesul pentru achiziționarea vacanțelor s-a menținut ridicat.
Totodată, serviciile de spălare și curățare a articolelor textile și produselor din blană au consemnat o creștere de 5,2%.
Cât priveşte cifra de afaceri din domeniu, ca serie ajustată, aceasta a scăzut cu 8,9%, în mai, anul curent, comparativ cu intervalul similar din 2025.
Datele INS arată că declinul consumului vine în contextul unor scumpiri semnificative. În luna mai 2026, prețurile serviciilor din sectorul Horeca au fost cu 11,7% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, cele ale saloanelor de înfrumusețare au crescut cu 14,7%, serviciile agențiilor de turism s-au scumpit cu 9,2%, iar cele de spălare și curățare a articolelor textile au înregistrat un avans de 13,17%.
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