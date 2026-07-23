Evaziune fiscală la o firmă de mobilă din Blaj: Administratorul, trimis în judecată pentru un prejudiciu de peste 160.000 de lei
Evaziune fiscală la o firmă de mobilă din Blaj: Administratorul, trimis în judecată pentru un prejudiciu de peste 160.000 de lei
Un bărbat de 44 de ani din Blaj, alături de societatea comercială pe care o administra, au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba pentru evaziune fiscală în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2021, ar fi omis să înregistreze în contabilitate 189 de operațiuni comerciale privind confecționarea, livrarea și montarea de mobilier.
Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la peste 161.000 de lei.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a unei persoane de sex masculin (în vârstă de 44 de ani, fără antecedente penale), precum și a unei societăți comerciale din municipiul Blaj, pe care acesta o administra, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală – confecționare mobilier, în formă continuată (189 de acte materiale).
Persoanele trimise în judecată
Un bărbat în vârstă de 44 de ani, administrator al unei societăți comerciale din municipiul Blaj, precum și societatea comercială pe care acesta o administrează.
Modul de operare
Din probele administrate în cauză a rezultat că, în perioada 2019–2021, în calitate de administrator al societății comerciale inculpate, cu intenție calificată prin scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, inculpatul a omis să evidențieze în actele contabile ale societății sau în alte documente legale operațiunile comerciale și veniturile realizate din activitatea de prestare a serviciilor de confecționare, livrare și montare mobilier, totalizând un număr de 189 de operațiuni comerciale, și a omis declararea către organele fiscale a veniturilor astfel realizate ori a obligațiilor fiscale ce decurg din realizarea acestor venituri, în valoare totală de 732.120,56 lei (871.223 lei cu TVA). Prin această conduită, inculpatul a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 161.066,91 lei, constând în impozit pe venitul microîntreprinderilor în sumă de 21.964 lei și TVA în sumă de 139.102,91 lei.
- 189 – Acte materiale
- 161.066,91 lei – Prejudiciu total
- 2019–2021 – Perioada infracțională
- 17.07.2026 – Data trimiterii în judecată
Măsuri dispuse
– Trimiterea în judecată a inculpatului și a societății comerciale administrate de acesta;
– Solicitarea menținerii măsurilor asigurătorii dispuse de procuror în cursul urmăririi penale asupra conturilor bancare ale inculpatului administrator, respectiv ale inculpatei societate comercială.
Precizăm că întocmirea rechizitoriului este o etapă a procesului penal, reglementată în Codul de procedură penală, care reprezintă finalizarea anchetei penale și trimiterea dosarului la instanța competentă, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
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