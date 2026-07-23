26 iulie 2026 | Pe urmele pașilor lui Avram Iancu: Semimaratonul „Țara de Piatră”, la a cincea ediție / „Un drum istoric, o nouă energie”

Pe urmele pașilor lui Avram Iancu: Semimaratonul „Țara de Piatră”, la a cincea ediție / „Un drum istoric, o nouă energie”

Semimaratonul Țara de Piatră ajunge la ediția a V-a. Pe drumul lui Avram Iancu, acolo unde alergarea devine o formă de memorie și de întoarcere în istoria Apusenilor.

„Un drum istoric, o nouă energie”

Duminică, 26 iulie 2026, Câmpeniul devine din nou punctul de întâlnire pentru alergători, voluntari, localnici și oameni care vin în Apuseni nu doar pentru o cursă, ci pentru locul în sine. Semimaratonul Țara de Piatră ajunge anul acesta la ediția a V-a și păstrează aceeași idee simplă de la care a pornit: să aducă oamenii aproape de Țara Moților, de sate, de munte și de o parte din istoria care încă se simte aici.

Evenimentul este organizat de Asociația Apuseni Spirit, cu sprijinul voluntarilor și al partenerilor locali, iar în jurul lui se adună alergători obișnuiți cu zona, participanți care ajung pentru prima dată în Apuseni, copii, familii, susținători și oameni ai locului care transformă ziua într-o întâlnire de comunitate.

Drumul lui Avram Iancu nu este doar un traseu între sate, ci una dintre urmele de memorie ale Țării Moților. De el se leagă povestea Crăișorului Munților, a oamenilor care l-au urmat și a Revoluției de la 1848, când Apusenii au fost loc de apărare, curaj și identitate. De aceea, aici nu alergi doar ca să ajungi la final, ci treci printr-un loc care încă poartă o parte din istoria moților.

Într-un calendar în care apar tot mai multe competiții montane, Semimaratonul Țara de Piatră se diferențiază prin felul în care îmbină sportul cu identitatea locului. Nu este gândit ca o cursă rece, doar cu timpi și clasamente, ci ca o experiență în care alergarea deschide drumul spre oameni, povești, sate și ospitalitatea unei zone care nu are nevoie să fie inventată, ci redescoperită. A doua particularitate pe care o are semimaratonul nostru este legătura cu comunitatea. Evenimentul nu se termină la linia de sosire și nu rămâne doar în fotografiile participanților. În jurul lui sunt voluntari, oameni ai locului, parteneri locali, produse din zonă și o energie care face ca Apusenii să fie simțiți, cu balmoș, preparate culinare specifice locului și multă bună dispoziție.

„Mai mult decât o cursă atletică”

„Pentru noi, Semimaratonul Țara de Piatră nu este doar o cursă și nu vrem să îl ducem în zona asta rece, cu timp, clasament și atât. Vrem ca omul care vine aici să simtă Apusenii, să vadă satele, să întâlnească oamenii, să înțeleagă de ce drumul lui Avram Iancu înseamnă ceva pentru locul acesta și să plece acasă cu sentimentul că au fost parte dintr-o poveste, nu doar dintr-un eveniment sportiv”, spune Radu Stoica, președintele Asociației Apuseni Spirit.

Ediția a V-a vine după mai mulți ani în care evenimentul a crescut pas cu pas, prin implicarea voluntarilor, a partenerilor locali și a celor care au înțeles că sportul poate fi și o formă de promovare turistică. Pentru Apuseni Spirit,

Semimaratonul Țara de Piatră face parte din aceeași direcție de lucru în comunitate: să pună în valoare Apusenii prin evenimente trăite, natură, oameni și povești care merită duse mai departe. Detaliile utile sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului, www.semimaraton.com.

Pentru informații, organizatorii pot fi contactați la adresa [email protected] sau la numărul de telefon 0767 043 664.

Asociația Apuseni Spirit este o organizație din Câmpeni, județul Alba, implicată în proiecte de dezvoltare comunitară, promovare turistică, voluntariat și protecția mediului, prin evenimente precum Semimaratonul Țara de Piatră, Apuseni Fest și proiecte precum Apuseni Treasure Hunt.