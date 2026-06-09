O nouă materie ar putea deveni obligatorie în şcoli. Ce ar urma să învețe copiii la „Educația pentru sănătate”

Elevii ar putea avea o nouă oră obligatorie la școală, dedicată unor teme care, de multe ori, lipsesc din discuțiile de acasă: sănătate, sex, vaccinare sau consumul de droguri. Mai mulți parlamentari au depus o inițiativă legislativă prin care „Educația pentru sănătate” ar urma să devină materie obligatorie în orar.

Inițiatorii spun că, în lipsa unor explicații corecte, mulți copii își iau informațiile de pe Internet, unde nu întotdeauna ceea ce găsesc este și corect. Copiii spun ca ar fi o oră de realitate, adaptată nevoilor actuale.

Oficial, s-ar putea numi „Educație pentru sănătate”, o materie necesară ca elevii să nu mai caute informații despre corp, relații sau droguri pe internet, pentru că efectele dezinformării se văd deja în statistici.

Potrivit UNICEF, unul din zece copii din România se naște dintr-o mamă adolescentă. Acoperirea vaccinală pentru HPV, de exemplu, este încă printre cele mai scăzute din Europa, iar informațiile greșite din online influențează deciziile părinților. În paralel, vârsta la care apar primele contacte cu drogurile a scăzut până la aproximativ 11 ani. Iar România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate ale abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană, în jur de 16%.

În acest context, mai mulți parlamentari propun introducerea disciplinei „Educație pentru sănătate” ca materie obligatorie. Subiectul riscă să provoace dispute între părinți, profesori și autorități, mai ales în zona educației sexuale în școli.

În lipsa unor explicații în clasă, elevii ajung să caute singuri răspunsuri, într-un spațiu unde informația reală se amestecă ușor cu mituri și dezinformare. Problema e cine vine în fața lor să predea noua materie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI