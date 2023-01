O nouă ambulanță tip C pentru Serviciul de Ambulanță Județean Alba: Achiziția autospecialei, pe masa consilierilor județeni

Câte mașini parcate ilegal au fost ridicate în Alba Iulia în ultimele luni? Suma încasată în 2022 din parcările publice

Din 3 octombrie 2022, de când Poliția Locală a început operațiunea de ridicare a mașinilor parcate ilegal în oraș, au fost ridicate 250 de autovehicule. Aceste date au fost oferite de către șeful Serviciului de Poliție Locală Alba, Ciprian Hârceagă, în cadrul unei conferințe de presă.

„Am dat drumul serviciului de ridicare al mașinilor parcate neregulamentar în luna octombrie a anului trecut. Am ridicat până în acest moment 250 de autovehicule. În 30 ianuarie va intra în vigoare noul regulament care a fost în dezbatere publică și va fi supus la vot în ședința de Consiliu Local de la finalul lunii cu privire la tarife și noile reglementări referitoare la situațiile în care se aplică ridicarea. Am încercat să colectăm și am și valorificat o parte din autovehiculele aflate abandonate în mod necontrolat pe domeniul public”, a precizat acesta.

Ridicarea mașinilor parcate ilegal în oraș a generat însă nemulțumiri în rândul oamenilor, din cauza prețurilor foarte mari pentru recuperarea lor, dar și a modului aleatoriu și selectiv în care se derula această operațiune. Un şofer a cărui maşină parcată neregulamentar era ridicată avea de plătit aproape 500 de lei. Suma includea atât amenda aplicată de Poliţia Locală, cât şi tariful de ridicare, transport şi depozitare a maşinii. Astfel, la un calcul simplu, pentru cele 250 de mașini care au fost ridicate, la bugetul local au intrat 125.000 de lei.

De asemenea, Ciprian Hârceagă a mai precizat faptul că pentru parcajele publice, în anul 2022 s-au încasat 2.550.587 de lei.

Foto: arhivă