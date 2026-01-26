O fundație din Ungaria finanțează un proiect cultural de amploare în Alba Iulia: Ce presupune proiectul “PRINCIPATUS: Transilvania, de la glorie la apus”
Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură în subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, a aplicat în cadrul apelului de proiecte al Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt (Fundației Bethlen Gábor) Budapesta pentru finanțarea unui proiect cultural privind completarea experienței de vizitare a Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei. Proiectul depus a fost selectat pentru finanțare cu suma de 11.000.000,00 HUF, 100% nerambursabilă și fără co-finanțare.
Pe masa consilierilor locali din Alba Iulia se află, pentru implementarea proiectului, aprobarea înființării la nivelul Centrului Cultural Palatul Principilor a unității de management a proiectului cu regulamentul propriu și statul de funcții, împuternicirea managerului instituției pentru semnarea tuturor documentelor aferente contractului de finanțare și derulării proiectului, dar și aprobarea prevederii în bugetul instituției a bugetului necesar implementării proiectului, susținerea cheltuielilor neeligibile și altor cheltuieli neprevăzute ce pot apărea în timpul derulării proiectului.
Proiectul „PRINCIPATUS: Transilvania, de la glorie la apus” presupune realizarea a două noi spații expoziționale permanente în Palatul Principilor, care să prezinte într-o manieră clară, spectaculoasă și riguroasă din punct de vedere științific istoria Principatului Transilvaniei. Parcursul istoric pornește de la domnia lui Gabriel Bethlen, continuă prin cele două domnii ale principilor Gheorghe Rákóczi I și II și ajunge până la epoca lui Mihai Apafi, conturând astfel perioada cuprinsă între „epoca de aur” și declin.
Prin această dezvoltare, vizitatorii vor avea acces la propria moștenire istorică într-o formă modernă, interactivă și experiențială. Obiectivul proiectului vizează modernizarea tehnicii expoziționale, realizarea de conținuturi digitale, precum și achiziționarea unor bunuri muzeale originale din secolul al XVII-lea, care să consolideze autenticitatea și valoarea științifică a prezentării istorice.
Sumarul proiectului
Palatul Principilor din Alba Iulia este unul din cele mai importante repere istorice ale orașului: centrul politic și cultural al Principatului Transilvaniei, unde, de-a lungul secolelor, au fost luate decizii cu impact major. Deși instituția muzeală a fost deschisă în anul 2024, dezvoltarea suplimentară a expozițiilor este necesară pentru ca amploarea epocii și relațiile dintre diferitele sale etape să fie reflectate și mai coerent și mai convingător.
Așteptările publicului se schimbă rapid. Pentru tânăra generație este deosebit de important ca accesul la conținutul istoric să se realizeze prin intermediul unor instrumente vizuale moderne. Dezvoltarea infrastructurii tehnice existente este esențială pentru a asigura o experiență de vizitare de nivel superior.
Necesitatea proiectului este susținută suplimentar de faptul că pe piața de artă apar periodic gravuri, medalii și documente de epocă legate de perioada princiară. Achiziționarea acestora – în cazul în care, pe durata implementării proiectului, devin disponibile piese relevante – reprezintă o oportunitate unică de îmbogățire a patrimoniului cu valoare istorică.
Ca rezultat al implementării proiectului:
-se vor deschide două noi spații expoziționale permanente, moderne și spectaculoase;
-infrastructura tehnică a Palatului va fi semnificativ modernizată;
-colecția muzeală se va îmbogăți, în măsura posibilităților, cu piese originale din secolul al XVII-lea;
-vizitatorii vor putea descoperi istoria Principatului într-o formă modernă, interactivă și experiențială;
-va crește implicarea culturală și frecvența vizitelor;
-se va consolida rolul Palatului Principilor ca important centru cultural din Transilvania.
Proiectul a fost aplicat în cadrul apelului de proiecte al Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt (Fundației Bethlen Gábor) Budapesta și a fost selectat cu o finanțare nerambursabilă de 11.000.000,00 HUF, echivalent în EUR la data plății, fără co-finanțare din partea beneficiarului.
