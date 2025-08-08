O femeie de 68 de ani din Alba Iulia „lipsită” de 40.000 de lei de pretinși reprezentanți ai Bursei de Valori: Suma a fost recuperată prin implicarea oamenilor legii

O femeie de 68 de ani din Alba Iulia „lipsită” de o sumă mare de bani pretinși reprezentanți ai Bursei de Valori: Banii au fost recuperați prin implicarea oamenilor legii

Cu bine s-a sfârșit o întâmplare mai puțin plăcută de care a avut parte o femeie, în vârstă de 68 de ani, din Alba Iulia, aceasta recuperându-și suma de 40.000 lei, pe care, inițial, a crezut-o pierdută.

Totul a început în ziua de 29 iulie 2025, când femeia a fost abordată de presupuși reprezentanți ai Bursei de Valori București și, sub pretextul că trebuie să încaseze dividente din acțiuni, aceștia au determinat-o să-și instaleze o aplicație pe telefon, care le-a permis, ulterior, accesul la aplicația bancară de pe telefonul femeii, efectuând, fără autorizarea acesteia, transferul sumei de 40.000 lei.

Când femeia a realizat ceea ce s-a întâmplat, a sesizat imediat polițiștii

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au colaborat cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și instituția financiară implicată, în vederea soluționării cazului, prejudiciul fiind recuperat în totalitate și restituit femeii.

Polițiștii ontinuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și înșelăciune.

Recomandări ale oamenilor legii

– Nu oferiți acces la telefonul mobil sau alte dispozitive!

– Nu dați curs solicitărilor și promisiunilor unor persoane pe care le-ați cunoscut doar prin intermediul telefonului/rețelelor de socializare!

– Nu accesați linkuri necunoscute!

– Nu oferiți datele cardului bancar, parole sau coduri de acces!

– Folosiți mijloace de securitate suplimentare! Autentificarea în 2 pași !

